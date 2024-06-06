Сергій Жадан мобілізувався до Нацгвардії України

Всесвітньовідомий український поет, письменник і волонтер, фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії.
Головні тези:
- Сергій Жадан вступив на службу до Національної Гвардії України, підтвердивши це особисто на своїй сторінці у Facebook.
- Реакція соцмереж на рішення Жадана мобілізуватися була підтримувальною як від шанувальників творчості поета, так і від майбутніх бойових побратимів.
- Сергій Мартинюк, соліст рок-гурту “Фіолет”, також приєднався до Збройних Сил України по власному вільному та виваженому рішенню.
- Підписники українських культурних діячів висловлюють побажання їм “берегтися”, “вдалої служби” та “Божої опіки” у час війни.
- Вступ до Нацгвардії та ЗСУ відомих особистостей суспільно знаходить велику підтримку серед громадян України.
Жадан мобілізувався до Нацгвардії
Сергій Жадан особисто підтвердив цей факт на своїй сторінці у Facebook.
Також про своє рішення приєднатися до лав НГУ повідомив у соцмережі й інший учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.
Реакція соцмереж на рішення Жадана
Підписники поета, музиканта та волонтера у соцмережах відреагували на рішення Жадана мобілізуватися.
Причому слова підтримки пишуть як шанувальники творчості поета, так і майбутні бойові побратими, які вже долучилися до лав ЗСУ. З них — відома парамедикиня Юлія Паєвська, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, поет Павло Вишебаба.
Українці бажають Жадану “берегти себе”, “вдалої служби”, “Божої опіки”.
Сергій Мартинюк мобілізувався до ЗСУ
До Збройних Сил України мобілізувався український музикант та письменник, соліст рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос).
Відомий український культурний діяч Сергій Мартинюк повідомив про непросте, але давно заплановане рішення щодо мобілізації.
Друзі, вчора розпочався мій шлях в ЗСУ. Рішення добровільне та виважене, на яке я і так зважувався занадто багато часу. Все необхідне отримав, найближчий місяць проходитиму базову підготовку. Годують смачно, люди навколо душевні, з усім іншим розбиратимуся по ходу. На звʼязку!
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-