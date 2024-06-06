Сергій Жадан мобілізувався до Нацгвардії України

Всесвітньовідомий український поет, письменник і волонтер, фронтмен гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан вступив на службу до лав Національної гвардії.

Жадан мобілізувався до Нацгвардії

Сергій Жадан особисто підтвердив цей факт на своїй сторінці у Facebook.

Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу). Сергій Жадан Український культурний діяч

Також про своє рішення приєднатися до лав НГУ повідомив у соцмережі й інший учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

Реакція соцмереж на рішення Жадана

Підписники поета, музиканта та волонтера у соцмережах відреагували на рішення Жадана мобілізуватися.

Причому слова підтримки пишуть як шанувальники творчості поета, так і майбутні бойові побратими, які вже долучилися до лав ЗСУ. З них — відома парамедикиня Юлія Паєвська, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян, поет Павло Вишебаба.

Підписники Жадана про його рішення мобілізуватися

Українці бажають Жадану “берегти себе”, “вдалої служби”, “Божої опіки”.

Підписники Жадана про його рішення мобілізуватися

Сергій Мартинюк мобілізувався до ЗСУ

До Збройних Сил України мобілізувався український музикант та письменник, соліст рок-гурту "Фіолет" Сергій Мартинюк (Колос).

Відомий український культурний діяч Сергій Мартинюк повідомив про непросте, але давно заплановане рішення щодо мобілізації.