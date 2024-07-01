Посвящение Жадану? Соловий заинтриговала новой песней "Камертон" — видео

Украинская певица Христина Соловий заявила, что никогда не создает песен о том, чего не чувствовала или не проживала, а все ее творчество отражает ее личную жизнь.
Главные тезисы
- Песня «Камертон» Христины Соловий отражает глубину эмоций и личных переживаний певицы, вызывая положительные отклики у слушателей.
- Актер, сыгравший в клипе, ассоциируется со знаменитым писателем Сергеем Жаданом, создавая интригующий эффект в контексте личной жизни артистки.
- Христина Соловий делятся, что всегда пишет песни, отражающие ее собственный жизненный опыт, и является абсолютно честной и открытой в своем творчестве.
- Певица преподносит слушателям важный месседж о выборе себя и собственного счастья в отношениях, а не о внешних идеалах.
- Ранее украинская певица имела роман с писателем Сергеем Жаданом, что придает особое значение и напряженность их совместному творчеству.
Соловий выпустила новый клип "Камерон"
Украинская певица Христина Соловий 28 июня выпустила песню "Камертон". Композиция стала долгожданной премьерой и для самой артистки. Она рассказала, что "Камертон" закрывает треть ее альбома Rosa Ventorum III. Это песня об отношениях, которые "завершились, но оставили глубокий след на сердце".
Она уточнила, что прожила эту историю и теперь готова отпустить ее в мир, пусть "кто-то узнает себя в этой песне". В комментариях в соцсетях поклонники артистки отметили, что сыгравший в клипе главную роль актер очень напоминает Сергея Жадана.
Соловий уточнила, что все в ее творчестве всегда отражает ее личное.
Я не пишу песен и в своих клипах не показываю чего-то, что мне не присуще, или то, чего я не понимаю, или то, чего не случалось в моей жизни. Я в своем творчестве абсолютно честна и открыта. Если кто-то хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни.
Певица также объяснила, какой месседж хотела донести своим релизом слушателям.
Христина Соловий ранее рассказала, что в течение 2022-2023 года имела роман с писателем, вокалистом группы "Жадан и Собаки" и общественным деятелем Сергеем Жаданом. Их отношения закончились, когда она влюбилась в другого, а Жадан об этом узнал.
Жадан и Соловий снялись в совместном клипе
Украинская певица Христина Соловий вместе с популярной группой Сергея Жадана представила новую песню "Сердце". Видео снимали во Львове.
Клип получился очень романтичным и чувственным.
Многие кадры клипа были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ.
Как отметили артисты, трек "Сердце" — это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.
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