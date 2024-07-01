Посвящение Жадану? Соловий заинтриговала новой песней "Камертон" — видео

Украинская певица Христина Соловий заявила, что никогда не создает песен о том, чего не чувствовала или не проживала, а все ее творчество отражает ее личную жизнь.

Соловий выпустила новый клип "Камерон"

Украинская певица Христина Соловий 28 июня выпустила песню "Камертон". Композиция стала долгожданной премьерой и для самой артистки. Она рассказала, что "Камертон" закрывает треть ее альбома Rosa Ventorum III. Это песня об отношениях, которые "завершились, но оставили глубокий след на сердце".

Я написала Камертон в тот период, когда только начинала свой творческий путь и сценическую карьеру. "Камертон" является ровесником таких песен, как Fortepiano, "Кто как не ты". В основном я пишу песни вдохновленные прожитым опытом. Но часто случается так, что сначала рождается песня, а потом я проживаю опыт, который навлекла на себя песней. "Камертон" — именно такой случай. Не жалею, что не зарелизила ее раньше. Чувствую, что сейчас пришло время поделиться ею со своими слушателями. Христина Соловий Украинская певица

Она уточнила, что прожила эту историю и теперь готова отпустить ее в мир, пусть "кто-то узнает себя в этой песне". В комментариях в соцсетях поклонники артистки отметили, что сыгравший в клипе главную роль актер очень напоминает Сергея Жадана.

Я вам ничего не расскажу, потому что актера мы не видим и, как всегда во всех своих видеоработах, я оставляю простор для домыслов, фантазий. Люди это любят. Поделиться

Соловий уточнила, что все в ее творчестве всегда отражает ее личное.

Я не пишу песен и в своих клипах не показываю чего-то, что мне не присуще, или то, чего я не понимаю, или то, чего не случалось в моей жизни. Я в своем творчестве абсолютно честна и открыта. Если кто-то хочет знать что-то о моей личной жизни, то смотрите мои клипы и слушайте мои песни.

Певица также объяснила, какой месседж хотела донести своим релизом слушателям.

Как бы красивой, какой бы идеальной, сладкой, ванильной не казалась эта история, если вы чувствуете, что не звучит и не звучит, выбирайте всегда себя. И самое важное, чтобы вы были счастливы сами с собой. Играть ничего не нужно. Особенно в отношениях. Поделиться

Христина Соловий ранее рассказала, что в течение 2022-2023 года имела роман с писателем, вокалистом группы "Жадан и Собаки" и общественным деятелем Сергеем Жаданом. Их отношения закончились, когда она влюбилась в другого, а Жадан об этом узнал.

Жадан и Соловий снялись в совместном клипе

Украинская певица Христина Соловий вместе с популярной группой Сергея Жадана представила новую песню "Сердце". Видео снимали во Львове.

Клип получился очень романтичным и чувственным.

Многие кадры клипа были сделаны в церкви святого Андрея Первозванного УГКЦ.

Как отметили артисты, трек "Сердце" — это откровенная и понятная история любви двух людей, за которой скрываются преданность и смелость.