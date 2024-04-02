Кристина Соловий удивила признанием об отношениях с женатыми мужчинами

Украинская певица Кристина Соловий стала все больше рассказывать о своей личной жизни, в том числе и раскрывать детали, о которых раньше никто не знал.
Кристина Соловий рассказала о своих романах
По словам артистки, она крайне негативно относится к отношениям с двумя мужчинами одновременно, однако не скрывает, что в ее жизни были подобные случаи.
Кроме того, звезда дала понять, что для нее нормально иметь интимные отношения с женатым мужчиной.
Однако, по ее словам, есть одно важное условие — этот брак должен быть несчастливым.
Что известно об отношениях Кристины Соловий
Ранее украинская певица начала встречаться с Сергеем Жаданом, когда он был официально в браке.
О разводе писателя с женой стало известно только 26 июня.
Однако этот роман не длился слишком долго и Соловий изменила Жадану.
В интервью Маше Ефросининой артистка откровенно рассказала, что находится в новых отношениях после романа с писателем.
Новый избранник Кристины Соловий делает ее счастливой, о чем она призналась журналистке.
Звезда не слишком много рассказывала о бойфренде, поскольку на самом деле не любит делиться сокровенным.
Известно лишь то, что любимый звезды является военнослужащим. Он старше Кристины на 11 лет.
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