Кристина Соловий удивила признанием об отношениях с женатыми мужчинами

Украинская певица Кристина Соловий стала все больше рассказывать о своей личной жизни, в том числе и раскрывать детали, о которых раньше никто не знал.

Кристина Соловий рассказала о своих романах

По словам артистки, она крайне негативно относится к отношениям с двумя мужчинами одновременно, однако не скрывает, что в ее жизни были подобные случаи.

Такое случается у меня, да. Это не ок, но такое бывает, и я не делаю из этого трагедию. Кристина Соловой Украинская певица

Кроме того, звезда дала понять, что для нее нормально иметь интимные отношения с женатым мужчиной.

Однако, по ее словам, есть одно важное условие — этот брак должен быть несчастливым.

Если он счастливо женат — я не буду с ним спать, — подчеркнула Кристина Соловий. Поделиться

Что известно об отношениях Кристины Соловий

Ранее украинская певица начала встречаться с Сергеем Жаданом, когда он был официально в браке.

О разводе писателя с женой стало известно только 26 июня.

Однако этот роман не длился слишком долго и Соловий изменила Жадану.

В интервью Маше Ефросининой артистка откровенно рассказала, что находится в новых отношениях после романа с писателем.

Новый избранник Кристины Соловий делает ее счастливой, о чем она призналась журналистке.

Звезда не слишком много рассказывала о бойфренде, поскольку на самом деле не любит делиться сокровенным.