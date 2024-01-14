Христина Соловой решила бросить вызов жене Пескова — видео

Украинская певица Христина Соловой будет судиться с российской фигуристкой и женой спикера Кремля Татьяной Навкой, которая украла песню артистки для своего шоу.

Христина Соловой отомстит Навке за воровство песни

По словам украинской певицы, она будет разматывать циничное шоу жены Пескова как клубок нитей, а также попытается найти основание подать в европейский суд, установить компании, которые могут быть связаны с европейским рынком.

Стоит отметить, что Христина Соловой и ее команда уже начали активно искать юридических лиц, причастных к этому инциденту.

Штука не только в том, что жена Пескова танцует под мою песню с переработанным текстом на русском. У них же есть техрайдер, который кому-то принадлежит. Какие-то бизнесы устроителей и продавцов билетов. Клубок, который можно размотать и найти судебный прецедент, — объяснила артистка. Поделиться

Христина Соловой заявила, что не позволит россиянам разворовывать украинскую культуру

Журналисты поинтересовались у певицы, почему этот прецедент важен и его нельзя обойти вниманием.

По мнению Христины Соловой, РФ просто хочет уничтожить и разворовать нашу культуру, однако наш народ должен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Моя первая болезненная реакция на эту новость — внутри все сжалось. Беспомощность и беззащитность. Почему мы воюем? Это война за выживание нации, и она продолжается на многих уровнях, не только на фронте. Россия уничтожает наш культурный контекст, — заявила артистка. Поделиться

Христина Соловой также убеждена в том, что даже за такие преступления следует привлечь россиян к ответственности, ведь песня “Тримай” — интеллектуальная собственность украинской исполнительницы.