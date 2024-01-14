Христина Соловой решила бросить вызов жене Пескова — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Христина Соловой решила бросить вызов жене Пескова — видео

Христина Соловой
Читати українською
Источник:  Слух

Украинская певица Христина Соловой будет судиться с российской фигуристкой и женой спикера Кремля Татьяной Навкой, которая украла песню артистки для своего шоу.

Христина Соловой отомстит Навке за воровство песни

По словам украинской певицы, она будет разматывать циничное шоу жены Пескова как клубок нитей, а также попытается найти основание подать в европейский суд, установить компании, которые могут быть связаны с европейским рынком.

Стоит отметить, что Христина Соловой и ее команда уже начали активно искать юридических лиц, причастных к этому инциденту.

Штука не только в том, что жена Пескова танцует под мою песню с переработанным текстом на русском. У них же есть техрайдер, который кому-то принадлежит. Какие-то бизнесы устроителей и продавцов билетов. Клубок, который можно размотать и найти судебный прецедент, — объяснила артистка.

Христина Соловой заявила, что не позволит россиянам разворовывать украинскую культуру

Журналисты поинтересовались у певицы, почему этот прецедент важен и его нельзя обойти вниманием.

По мнению Христины Соловой, РФ просто хочет уничтожить и разворовать нашу культуру, однако наш народ должен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.

Моя первая болезненная реакция на эту новость — внутри все сжалось. Беспомощность и беззащитность. Почему мы воюем? Это война за выживание нации, и она продолжается на многих уровнях, не только на фронте. Россия уничтожает наш культурный контекст, — заявила артистка.

Христина Соловой также убеждена в том, что даже за такие преступления следует привлечь россиян к ответственности, ведь песня “Тримай” — интеллектуальная собственность украинской исполнительницы.

И я не собираюсь сидеть сложа руки и соглашаться с тем, что убийцы моего народа в соседней стране могут бросить к ногам мою песню, мое оружие, дело моей жизни. Я не маленький человек, а любящая дочь своего украинского народа, — подытожила певица.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Чувственная откровенность. Жадан и Соловий представили совместный клип — видео
Христина Соловий и Сергей Жадан
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Скандал с клипом Жадана и Соловий. УГКЦ запретила съемки во львовских храмах без разрешения архиепископа
Львовская архиепархия
Христина Соловий
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Украла песню. Соловий будет судиться с женой Пескова — видео
Соловий

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.