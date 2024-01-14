Христина Соловой решила бросить вызов жене Пескова — видео

Украинская певица Христина Соловой будет судиться с российской фигуристкой и женой спикера Кремля Татьяной Навкой, которая украла песню артистки для своего шоу.
Христина Соловой отомстит Навке за воровство песни
По словам украинской певицы, она будет разматывать циничное шоу жены Пескова как клубок нитей, а также попытается найти основание подать в европейский суд, установить компании, которые могут быть связаны с европейским рынком.
Стоит отметить, что Христина Соловой и ее команда уже начали активно искать юридических лиц, причастных к этому инциденту.
Христина Соловой заявила, что не позволит россиянам разворовывать украинскую культуру
Журналисты поинтересовались у певицы, почему этот прецедент важен и его нельзя обойти вниманием.
По мнению Христины Соловой, РФ просто хочет уничтожить и разворовать нашу культуру, однако наш народ должен сделать все возможное, чтобы этого не произошло.
Христина Соловой также убеждена в том, что даже за такие преступления следует привлечь россиян к ответственности, ведь песня “Тримай” — интеллектуальная собственность украинской исполнительницы.
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