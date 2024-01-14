Христина Соловій вирішила кинути виклик дружині Пєскова — відео

Українська співачка Христина Соловій буде позиватися до російської фігуристки та дружини речника Кремля Тетяни Навки, яка вкрала пісню артистки для свого шоу.

Христина Соловій помститься Навці за крадіжку пісні

За словами української співачки, вона буде розмотувати цинічне шоу дружини Пєскова, як клубок ниток, а також намагатиметься знайти підставу подати в європейський суд, встановити компанії, які можуть бути пов'язані з європейським ринком.

Варто зазначити, що Христина Соловій та її команда уже почали активно шукати юридичних осіб, які причетні до цього інцидентк.

Штука не тільки у тому, що дружина Пєскова танцює під мою пісню з переробленим текстом російською. У них же є техрайдер, який комусь належить. Якісь бізнеси організаторів та продавців квитків. Клубок, який можна розмотати й знайти судовий прецедент, — пояснила артистка. Поширити

Христина Соловій заявила, що не дозволить росіянам розкрадати українську культуру

Журналісти поцікавилися у співачки, чому цей прецедент є важливим і його не можна оминути увагою.

На переконання Христини Соловій, РФ просто хоче знищити розкрасти нашу культуру, однак наш народ має зробити все можливе, щоб цього не сталося.

Моя перша болюча реакція на цю новину — всередині все стиснулось. Безпорадність і беззахисність. Чому ми воюємо? Це війна за виживання нації й вона триває на багатьох рівнях, не тільки на фронті. Росія нищить наш культурний контекст, — заявила артистка. Поширити

Христина Соловій також переконана в тому, що навіть за такі злочини потрібно притягнути росіян до відповідальності, адже вкрадена пісня — інтелектуальна власність української виконавиці.