Христина Соловій вирішила кинути виклик дружині Пєскова — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Христина Соловій вирішила кинути виклик дружині Пєскова — відео

Христана Соловій
Джерело:  Слух

Українська співачка Христина Соловій буде позиватися до російської фігуристки та дружини речника Кремля Тетяни Навки, яка вкрала пісню артистки для свого шоу.

Христина Соловій помститься Навці за крадіжку пісні

За словами української співачки, вона буде розмотувати цинічне шоу дружини Пєскова, як клубок ниток, а також намагатиметься знайти підставу подати в європейський суд, встановити компанії, які можуть бути пов'язані з європейським ринком.

Варто зазначити, що Христина Соловій та її команда уже почали активно шукати юридичних осіб, які причетні до цього інцидентк.

Штука не тільки у тому, що дружина Пєскова танцює під мою пісню з переробленим текстом російською. У них же є техрайдер, який комусь належить. Якісь бізнеси організаторів та продавців квитків. Клубок, який можна розмотати й знайти судовий прецедент, — пояснила артистка.

Христина Соловій заявила, що не дозволить росіянам розкрадати українську культуру

Журналісти поцікавилися у співачки, чому цей прецедент є важливим і його не можна оминути увагою.

На переконання Христини Соловій, РФ просто хоче знищити розкрасти нашу культуру, однак наш народ має зробити все можливе, щоб цього не сталося.

Моя перша болюча реакція на цю новину — всередині все стиснулось. Безпорадність і беззахисність. Чому ми воюємо? Це війна за виживання нації й вона триває на багатьох рівнях, не тільки на фронті. Росія нищить наш культурний контекст, — заявила артистка.

Христина Соловій також переконана в тому, що навіть за такі злочини потрібно притягнути росіян до відповідальності, адже вкрадена пісня — інтелектуальна власність української виконавиці.

І я не збираюся сидіти склавши руки та погоджуватись із тим, що вбивці мого народу в сусідній країні можуть кинути до ніг мою пісню, мою зброю, справу мого життя. Я не маленька людина, а любляча донька свого українського народу, — підсумувала співачка.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Чуттєва відвертість. Жадан і Соловій представили кліп на спільну пісню — відео
Христина Соловій та Сергій Жадан
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Скандал з кліпом Жадана та Соловій. УГКЦ заборонила зйомки у львівських храмах без дозволу архієпископа
Львівська архиєпархія
Христина Соловій
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Вкрала пісню. Соловій судитиметься з дружиною Пєскова — відео
Соловій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм