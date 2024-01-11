Вкрала пісню. Соловій судитиметься з дружиною Пєскова — відео

Фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, представила у Москві льодове шоу за оповіданням Миколи Гоголя, використавши без дозволу українські сучасні пісні. Так, співачка Христина Соловій планує позиватися до Навки за використаання у цьому “шоу” своєї пісні “Тримай”.

Cоловій планує судитися за вкрадену дружиною Пєскова пісню

Христина Соловій дізналася, що її пісня “Тримай” стала складовою льодового шоу Тетяни Навки. Соловій хоче судитися.

Про це співачка повідомила в Instagram.

Росіяни цинічно переклали російською пісню Соловій. Композиція “Тримай!” пролунала на шоу "Вечори на хуторі". Під композицію української виконавиці "в образі Одарки" виступила російська фігуристка Каміла Валієва.

Соловій вже відреагувала на цинічний вчинок росіян:

Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні Тримай. Йдеться про апропріацію(присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня – це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє, – наголосила співачка. Поширити

Льодове шоу з крадених пісень

Фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, представила у Москві льодове шоу за оповіданням Миколи Гоголя, використавши українську музику

Відео з вистави оприлюднене в Instagram Navka Show.

Уродженка Дніпра, російська фігуристка Тетяна Навка, дружина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, зрежисувала льодову виставу "Вечори на хуторі", взявши за основу збірку повістей Миколи Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки". Шоу на льоду, події якого за сюжетом розгортаються на Полтавщині, показували у Москві з 22 грудня по 7 січня.

Росіяни у своєму шоу використали не лише український сюжет, а у музику. Так, у виставі на льоду фігуристи виступають під легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича, який вони переклали російською. Також однією з композиції, під яку розгортається шоу у Москві, є музика з пісні Христини Соловій "Тримай".

Сама Навка не приховує, що шоу є елементом пропаганди, адже наголошує, що Україна – це "південь Росії", а українську культуру вважає частиною "різноманітної російської".

З арабської казки про красуню Шахерезаду і сміливого царя Шахріяра ми переносимося на Південь Росії і поринаємо в місцеву історію та культуру. Я вважаю, що дуже важливо показати нашим дітям різноманіття та багатство наших традицій, пробудити інтерес до вивчення історії країни, до класичної літератури, - зазначає вона у коментарі. Поширити

Реакція українських соцмереж на крадіжку пісні Соловій

Читачі на сторінці в Instagram у Христини Соловій активно підтримали співачку в її боротьбі за авторські права.

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Українці чудово знають, що росіяни тільки й роблять, що крадуть чужі культурні надбання.

solovyika

І дають поради співачці, як знайти управу на крадійку-Навку.

solovyika

Хоча, як зазначають коментатори, Навка спеціально використала українські пісні, на тлі жорстокої війни в Україні, щоб підкреслити “всевладність” Росії та нехтування авторськими правами.