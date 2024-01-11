Украла песню. Соловий будет судиться с женой Пескова — видео

Фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, представила в Москве ледовое шоу по рассказу Николая Гоголя, использовав без разрешения современные украинские песни. Так, певица Христина Соловий планирует судиться с Навкой за использование в этом "шоу" своей песни "Тримай!".

Cоловий планирует судиться за украденную женой Пескова песню

Христина Соловий узнала, что ее песня "Тримай!" стала составной частью ледового шоу Татьяны Навки. Соловий хочет судиться.

Об этом певица сообщила в Instagram.

Россияне перевели на русский язык песню Соловий. Композиция "Тримай!" прозвучала на шоу "Вечера на хуторе". Под композицию украинской исполнительницы "в образе Одарки" выступила российская фигуристка Камила Валиева.

Соловий уже отреагировала на циничный поступок россиян:

Получила от вас немало сообщений о видео Навки. Это не первое воровство моих произведений рашистами. И речь не о краже одной песни Тримай. Речь идет об апроприации культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в том числе и за границей, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отстоять свое, – подчеркнула певица. Поделиться

Ледовое шоу из ворованных песен

Фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, представила в Москве ледовое шоу по рассказу Николая Гоголя, использовав украинскую музыку

Видео с представления обнародовано в Instagram Navka Show.

Уроженка Днепра, российская фигуристка Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, срежиссировала ледовый спектакль "Вечера на хуторе", взяв за основу сборник повестей Николая Гоголя "Вечера на хуторе возле Диканьки". Шоу на льду, события которого по сюжету разворачиваются в Полтавской области, показывали в Москве с 22 декабря по 7 января.

Россияне в своем шоу использовали не только украинский сюжет, но и музыку. Так, в спектакле на льду фигуристы выступают под легендарный "Щедрик" Николая Леонтовича, который они перевели на русский. Также одной из композиции, под которую разворачивается шоу в Москве, является музыка из песни Кристины Соловой "Тримай!".

Сама Навка не скрывает, что шоу является элементом пропаганды, ведь отмечает, что Украина – это "юг России", а украинскую культуру считает частью "разнообразной русской".

Из арабской сказки о красавице Шахерезаде и смелом царе Шахрияре мы переносимся на Юг России и погружаемся в местную историю и культуру. Я считаю, что очень важно показать нашим детям разнообразие и богатство наших традиций, пробудить интерес к изучению истории страны, к классической литературе, – отмечает она в комментарии. Поделиться

Реакция украинских соцсетей на воровство песни Соловий

Читатели на странице в Instagram у Христины Соловий активно поддержали певицу в ее борьбе за авторские права.

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Украинцы прекрасно знают, что россияне только и делают, что воруют чужое культурное достояние.

solovyika

И дают советы певице, как найти управу на воровку-Навку.

solovyika

Хотя, как отмечают комментаторы, Навка специально использовала украинские песни, на фоне жестокой войны в Украине, чтобы подчеркнуть “всевластие” России и пренебрежение авторскими правами.