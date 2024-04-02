Христина Соловій здивувала зізнанням про стосунки з одруженими чоловіками
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Христина Соловій здивувала зізнанням про стосунки з одруженими чоловіками

Христина Соловій
Джерело:  online.ua

Українська співачка Христина Соловій почала дедалі більше розповідати про своє особисте життя, зокрема й розкривати деталі, про які раніше ніхто не знав.

Христина Соловій розповіла про свої романи

За словами артистки, вона вкрай негативно ставиться до стосунків з одночасно двома чоловіками, проте не приховує, що в її житті були подібні випадки.

Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію.

Христина Соловій

Христина Соловій

Українська співачка

Окрім того, зірка дала зрозуміти, що для неї нормально мати інтимні стосунки з одруженим чоловіком.

Однак, за її словами, є лише одна важлива умова — цей шлюб має бути нещасливий.

Якщо він щасливо одружений — я не буду із ним спати, — наголосила Христина Соловій.

Що відомо про стосунки Христини Соловій

Як відомо, раніше українська співачка почала зустрічатись з Сергієм Жаданом, коли він був офіційно у шлюбі.

Про розлучення письменника з дружиною стало відомо лише 26 червня.

Однак цей роман не тривав надто довго і Соловій зрадила Жадану.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка відверто розповіла, що перебуває у нових стосунках після роману з письменником.

Новий обранець Христини Соловій робить її щасливою, про що вона зізналася журналістці.

Зірка не надто багато розповідала про бойфренда, оскільки насправді не любить ділитися потаємним.

Відомо лише те, що коханий виконавиці є військовослужбовцем. Він старший за Христину на 11 років.

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