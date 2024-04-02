Христина Соловій здивувала зізнанням про стосунки з одруженими чоловіками

Українська співачка Христина Соловій почала дедалі більше розповідати про своє особисте життя, зокрема й розкривати деталі, про які раніше ніхто не знав.

Христина Соловій розповіла про свої романи

За словами артистки, вона вкрай негативно ставиться до стосунків з одночасно двома чоловіками, проте не приховує, що в її житті були подібні випадки.

Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію. Христина Соловій Українська співачка

Окрім того, зірка дала зрозуміти, що для неї нормально мати інтимні стосунки з одруженим чоловіком.

Однак, за її словами, є лише одна важлива умова — цей шлюб має бути нещасливий.

Якщо він щасливо одружений — я не буду із ним спати, — наголосила Христина Соловій. Поширити

Що відомо про стосунки Христини Соловій

Як відомо, раніше українська співачка почала зустрічатись з Сергієм Жаданом, коли він був офіційно у шлюбі.

Про розлучення письменника з дружиною стало відомо лише 26 червня.

Однак цей роман не тривав надто довго і Соловій зрадила Жадану.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка відверто розповіла, що перебуває у нових стосунках після роману з письменником.

Новий обранець Христини Соловій робить її щасливою, про що вона зізналася журналістці.

Зірка не надто багато розповідала про бойфренда, оскільки насправді не любить ділитися потаємним.