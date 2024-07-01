Присвята Жадану? Соловій заінтригувала новою піснею "Камертон" — відео

Українська співачка Христина Соловій заявила, що ніколи не створює пісень про те, чого не відчувала або не проживала, а вся її творчість відображує її особисте життя.

Соловій випустила новий кліп “Камерон”

Українська співачка Христина Соловій 28 червня випустила пісню "Камертон". Композиція стала довгоочікуваною премʼєрою і для самої артистки. Вона розповіла, що "Камертон" закриває третю частину її альбому Rosa Ventorum III. Це пісня про стосунки, які "завершилися, але лишили глибокий слід на серці".

Я написала "Камертон" у той період, коли тільки починала свій творчий шлях та сценічну карʼєру. "Камертон" є ровесником таких пісень, як Fortepiano, "Хто, як не ти". Здебільшого я пишу пісні натхненні прожитим досвідом. Але часто трапляється так, що спершу народжується пісня, а вже потім я проживаю досвід, який накликала на себе піснею. "Камертон" — саме такий випадок. Не шкодую, що не зарелізила її раніше. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися нею зі своїми слухачами. Христина Соловій Українська співачка

Вона уточнила, що прожила цю історію і тепер готова відпустити її у світ, хай "хтось впізнає себе в цій пісні". У коментарях в соцмережах шанувальники артистки зауважили, що актор, який зіграв у кліпі головну роль, дуже нагадує Сергія Жадана.

Я вам нічого не розкажу, тому що актора ми не бачимо і, як завжди у всіх своїх відеороботах, я залишаю простір для домислів, фантазій. Люди ж це люблять. Поширити

Соловій уточнила, що все в її творчості завжди відображує її особисте.

Я не пишу пісень і у своїх кліпах не показую чогось, що мені не притаманно, або те, чого я не розумію, або те, чого не траплялося в моєму житті. Я у своїй творчості абсолютно чесна і відкрита. Якщо хтось і хоче знати щось про моє особисте життя, то дивіться мої кліпи і слухайте мої пісні.

Співачка також пояснила, який меседж хотіла донести своїм релізом до слухачів.

Якою б красивою, якою б ідеальною, солодкою, ванільною не здавалася ця історія, якщо ви відчуваєте, що не бринить і не звучить, обирайте завжди себе. І найважливіше, щоб ви були щасливі самі з собою. Грати нічого не потрібно. Особливо в стосунках. Поширити

Христина Соловій раніше розповіла, що протягом 2022-2023 року мала роман із письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом. Їхні стосунки закінчилися, коли вона закохалася в іншого, а Жадан про це дізнався.

Жадан і Соловій знялися у спільному кліпі

Українська співачка Христина Соловій разом з популярним гуртом Сергія Жадана презентувала нову пісню "Серце". Відео знімали у Львові.

Кліп вийшов дуже романтичним і чуттєвим.

Багато кадрів кліпу було зроблено у церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ.

Як зазначили артисти, трек "Серце" — це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.