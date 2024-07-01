Присвята Жадану? Соловій заінтригувала новою піснею "Камертон" — відео

Українська співачка Христина Соловій заявила, що ніколи не створює пісень про те, чого не відчувала або не проживала, а вся її творчість відображує її особисте життя.
Головні тези:
- Христина Соловій створює пісні, які відображають її особисте життя та емоції.
- Пісня «Камертон» є важливою частиною альбому та розповідає історію про стосунки, які залишили слід у серці співачки.
- Актор, який зіграв у кліпі «Камертон», асоціюється зі знаменитим письменником Сергієм Жаданом, що створило певний інтригуючий ефект в контексті особистого життя співачки.
- Пісня «Камертон» та інші композиції Христини Соловій відзначаються глибиною емоцій та проникливими текстами, які залишають позитивне враження в слухачах.
Соловій випустила новий кліп “Камерон”
Українська співачка Христина Соловій 28 червня випустила пісню "Камертон". Композиція стала довгоочікуваною премʼєрою і для самої артистки. Вона розповіла, що "Камертон" закриває третю частину її альбому Rosa Ventorum III. Це пісня про стосунки, які "завершилися, але лишили глибокий слід на серці".
Вона уточнила, що прожила цю історію і тепер готова відпустити її у світ, хай "хтось впізнає себе в цій пісні". У коментарях в соцмережах шанувальники артистки зауважили, що актор, який зіграв у кліпі головну роль, дуже нагадує Сергія Жадана.
Соловій уточнила, що все в її творчості завжди відображує її особисте.
Я не пишу пісень і у своїх кліпах не показую чогось, що мені не притаманно, або те, чого я не розумію, або те, чого не траплялося в моєму житті. Я у своїй творчості абсолютно чесна і відкрита. Якщо хтось і хоче знати щось про моє особисте життя, то дивіться мої кліпи і слухайте мої пісні.
Співачка також пояснила, який меседж хотіла донести своїм релізом до слухачів.
Христина Соловій раніше розповіла, що протягом 2022-2023 року мала роман із письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом. Їхні стосунки закінчилися, коли вона закохалася в іншого, а Жадан про це дізнався.
Жадан і Соловій знялися у спільному кліпі
Українська співачка Христина Соловій разом з популярним гуртом Сергія Жадана презентувала нову пісню "Серце". Відео знімали у Львові.
Кліп вийшов дуже романтичним і чуттєвим.
Багато кадрів кліпу було зроблено у церкві святого Андрія Первозванного УГКЦ.
Як зазначили артисти, трек "Серце" — це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.
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