Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах

Фільм про творчість Джамали переміг на кінофестивалі у Каннах

Про це українська співачка кримськотатарського походження Джамала повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читаю, і не можу повірити в це… З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало саме цей фільм, який переміг і отримав "Золотого дельфіна" у категорії "Human Concerns and Social Issuesі. Джамала Українська співачка

Артистка також зазначила, що фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг у Каннах в день презентації відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

Цей фільм про нас, про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже три роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення РФ, про ці три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм — про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу. Поширити

Нова пісня Джамали як потужний меседж

Джамала представила довгоочікуваний кліп на пісню "ARAFAT DAĞINDAN" зі свого кримськотатарського альбому QIRIM.

ARAFAT DAĞINDAN — це містична старовинна народна пісня з міста Акмесджит (Сімферополь).

Вона — одна з небагатьох на релігійну тематику: філософська, глибока і драматична.

Саме у цьому кліпі Джамала вперше ділиться потаємним — своїми архівними відео з Криму в оточенні найрідніших людей. Поширити

Окрім того, артистка розповіла шанувальникам історію про болючу втрату, яка досі крає її серце - смерть прабабусі Назилхан.