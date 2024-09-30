Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах
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Культура
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Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах

Джамала
Джерело:  Джамала

Документальний фільм "Jamala. Songs of freedom" (“Джамала: Пісня свободи”) переміг на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards у Каннах.

Головні тези:

  • “Джамала: Пісні свободи” переміг на кінофестивалі у Каннах, привертаючи увагу до тем гуманітарних проблем та соціальних питань.
  • Фільм розповідає про трирічні переживання українців після початку вторгнення РФ, втрати, страждання та боротьбу за свободу.
  • Джамала поділилася родинними відео з Криму та розповіла про болючу втрату своєї прабабусі.

Фільм про творчість Джамали переміг на кінофестивалі у Каннах

Про це українська співачка кримськотатарського походження Джамала повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читаю, і не можу повірити в це… З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало саме цей фільм, який переміг і отримав "Золотого дельфіна" у категорії "Human Concerns and Social Issuesі.

Джамала

Джамала

Українська співачка

Артистка також зазначила, що фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг у Каннах в день презентації відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

Цей фільм про нас, про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже три роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення РФ, про ці три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм — про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу.

Нова пісня Джамали як потужний меседж

Джамала представила довгоочікуваний кліп на пісню "ARAFAT DAĞINDAN" зі свого кримськотатарського альбому QIRIM.

ARAFAT DAĞINDAN — це містична старовинна народна пісня з міста Акмесджит (Сімферополь).

Вона — одна з небагатьох на релігійну тематику: філософська, глибока і драматична.

Саме у цьому кліпі Джамала вперше ділиться потаємним — своїми архівними відео з Криму в оточенні найрідніших людей.

Окрім того, артистка розповіла шанувальникам історію про болючу втрату, яка досі крає її серце - смерть прабабусі Назилхан.

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