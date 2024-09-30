Документальний фільм «Джамала: Пісні свободи» переміг на кінофестивалі у Каннах

Документальний фільм "Jamala. Songs of freedom" (“Джамала: Пісня свободи”) переміг на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards у Каннах.
Головні тези:
- “Джамала: Пісні свободи” переміг на кінофестивалі у Каннах, привертаючи увагу до тем гуманітарних проблем та соціальних питань.
- Фільм розповідає про трирічні переживання українців після початку вторгнення РФ, втрати, страждання та боротьбу за свободу.
- Джамала поділилася родинними відео з Криму та розповіла про болючу втрату своєї прабабусі.
Фільм про творчість Джамали переміг на кінофестивалі у Каннах
Про це українська співачка кримськотатарського походження Джамала повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Артистка також зазначила, що фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг у Каннах в день презентації відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".
Нова пісня Джамали як потужний меседж
Джамала представила довгоочікуваний кліп на пісню "ARAFAT DAĞINDAN" зі свого кримськотатарського альбому QIRIM.
ARAFAT DAĞINDAN — це містична старовинна народна пісня з міста Акмесджит (Сімферополь).
Вона — одна з небагатьох на релігійну тематику: філософська, глибока і драматична.
Окрім того, артистка розповіла шанувальникам історію про болючу втрату, яка досі крає її серце - смерть прабабусі Назилхан.
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