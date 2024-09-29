Что известно о наградах фильма "Ты — космос" на кинофестивале в Страсбурге

По информации Госагентства Украины по кино, лента "Ты космос" получил главную награду кинофестиваля в Страсбурге Golden Octopus.

Фильм получил главное отличие фестиваля — Golden Octopus, а также награду Silver Melies, открывающую путь к соревнованиям за престижную награду европейского жанрового кино — Golden Melies! Поздравляем творческую команду с победой и желаем новых свершений! — говорится в сообщении Госагентства. Поделиться

Лента "Ты космос" — дебютная работа режиссера Павла Острикова.

До этого Остряков выпустил несколько короткометражек — "Голден лав", "Выпуск'97", а также "Mia Donna".

Что известно о фильме “Ты — космос

Работа над фильмом продолжалась целых 7 лет.

Главную роль в фильме играет Владимир Кравчук, который сейчас находится в рядах ВСУ. Его партнером на экране стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько.

Лента должна появиться в украинском прокате весной 2025 года.

В фильме изображается история украинского дальнобойщика Андрея Мельника, который из-за взрыва на Земле остался последним человеком во Вселенной.

Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин.

Главной темой истории является наше внутреннее одиночество и желание найти того, кому мы будем нужны.

Иногда это стоит того, чтобы пересечь всю галактику.

Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, самостоятельно двигавшийся в кадре работа, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана незаурядная работа, чтобы показать космические сцены.