Украинская лента режиссера Павла Острикова получила ряд наград в рамках кинофестиваля Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.
Главные тезисы
- Фильм «Ты – космос» стал победителем кинофестиваля в Страсбурге, завоевав главный приз Golden Octopus и награду Silver Melies.
- Лента режиссера Павла Острикова является дебютной работой и поражает сложностью декораций и проработкой космических сцен.
- История украинского дальнобойщика, оставшегося последним человеком во Вселенной, затрагивает темы внутреннего одиночества и поиска своего места в мире.
- Главная роль в фильме исполнена Владимиром Кравчуком, который сыграл с роботом Максимом, озвученным Леонидом Попадько.
- Фильм «Ты – космос» получил признание не только на кинофестивале в Страсбурге, но и на других рынках и фестивалях, став победителем в различных программных категориях.
Что известно о наградах фильма "Ты — космос" на кинофестивале в Страсбурге
По информации Госагентства Украины по кино, лента "Ты космос" получил главную награду кинофестиваля в Страсбурге Golden Octopus.
Лента "Ты космос" — дебютная работа режиссера Павла Острикова.
До этого Остряков выпустил несколько короткометражек — "Голден лав", "Выпуск'97", а также "Mia Donna".
Что известно о фильме “Ты — космос
Работа над фильмом продолжалась целых 7 лет.
Главную роль в фильме играет Владимир Кравчук, который сейчас находится в рядах ВСУ. Его партнером на экране стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько.
Лента должна появиться в украинском прокате весной 2025 года.
В фильме изображается история украинского дальнобойщика Андрея Мельника, который из-за взрыва на Земле остался последним человеком во Вселенной.
Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин.
Главной темой истории является наше внутреннее одиночество и желание найти того, кому мы будем нужны.
Иногда это стоит того, чтобы пересечь всю галактику.
Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, самостоятельно двигавшийся в кадре работа, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана незаурядная работа, чтобы показать космические сцены.
Фильм получил награду First Cut Lab Award в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, а также в этом году стал одним из победителей программы proMOTION 2024 года Украинского института.
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