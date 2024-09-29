Украинский фильм "Ты – космос" получил главный приз на кинофестивале в Страсбурге
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Украинский фильм "Ты – космос" получил главный приз на кинофестивале в Страсбурге

Кадр из фильма "Ты – космос"
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Источник:  online.ua

Украинская лента режиссера Павла Острикова получила ряд наград в рамках кинофестиваля Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Главные тезисы

  • Фильм «Ты – космос» стал победителем кинофестиваля в Страсбурге, завоевав главный приз Golden Octopus и награду Silver Melies.
  • Лента режиссера Павла Острикова является дебютной работой и поражает сложностью декораций и проработкой космических сцен.
  • История украинского дальнобойщика, оставшегося последним человеком во Вселенной, затрагивает темы внутреннего одиночества и поиска своего места в мире.
  • Главная роль в фильме исполнена Владимиром Кравчуком, который сыграл с роботом Максимом, озвученным Леонидом Попадько.
  • Фильм «Ты – космос» получил признание не только на кинофестивале в Страсбурге, но и на других рынках и фестивалях, став победителем в различных программных категориях.

Что известно о наградах фильма "Ты — космос" на кинофестивале в Страсбурге

По информации Госагентства Украины по кино, лента "Ты космос" получил главную награду кинофестиваля в Страсбурге Golden Octopus.

Фильм получил главное отличие фестиваля — Golden Octopus, а также награду Silver Melies, открывающую путь к соревнованиям за престижную награду европейского жанрового кино — Golden Melies! Поздравляем творческую команду с победой и желаем новых свершений! — говорится в сообщении Госагентства.

Лента "Ты космос" — дебютная работа режиссера Павла Острикова.

До этого Остряков выпустил несколько короткометражек — "Голден лав", "Выпуск'97", а также "Mia Donna".

Что известно о фильме “Ты — космос

Работа над фильмом продолжалась целых 7 лет.

Главную роль в фильме играет Владимир Кравчук, который сейчас находится в рядах ВСУ. Его партнером на экране стал робот Максим, озвученный Леонидом Попадько.

Лента должна появиться в украинском прокате весной 2025 года.

В фильме изображается история украинского дальнобойщика Андрея Мельника, который из-за взрыва на Земле остался последним человеком во Вселенной.

Неожиданно на связь с ним выходит француженка Катрин.

Главной темой истории является наше внутреннее одиночество и желание найти того, кому мы будем нужны.

Иногда это стоит того, чтобы пересечь всю галактику.

Во время съемки ленты были созданы сложные павильонные декорации, самостоятельно двигавшийся в кадре работа, разработаны концепты космического корабля и интерьеров, а также проделана незаурядная работа, чтобы показать космические сцены.

Фильм получил награду First Cut Lab Award в программе Ukrainian Films Now в рамках Каннского кинорынка Marché du Film, а также в этом году стал одним из победителей программы proMOTION 2024 года Украинского института.

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