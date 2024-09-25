"Джокер: Безумие на двоих". Леди Гага выпустит альбом саундтреков к фильму
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"Джокер: Безумие на двоих". Леди Гага выпустит альбом саундтреков к фильму

Леди Гага
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Источник:  Variety

Известная американская певица и актриса Леди Гага в преддверии премьеры ленты "Джокер: Безумие на двоих", в которой она исполнила одну из главных ролей, представит альбом Harlequin.

Главные тезисы

  • Леди Гага представит альбом Harlequin с саундтреками к фильму “Джокер: Безумие на двоих”, содержащий 13 песен, в том числе исполнение классических хитов.
  • Фильм расскажет о событиях, происходящих в психиатрической клинике Аркхэм.
  • Украинские актеры дубляжа не будут петь песни в исполнении Хоакина Феникса и Леди Гаги в новой части “Джокера”.
  • Леди Гага анонсировала два альбома: Harlequin с саундтреками к фильму и седьмой студийный альбом, над которым трудилась несколько месяцев.

Леди Гага анонсировала альбом саундтреков к фильму "Джокер: Безумие на двоих"

Леди Гага в ближайшее время выпустит не один альбом, как анонсировала ранее, а два.

Как сообщила знаменитость в Х, 27 сентября выйдет ее пластинка Harlequin с саундтреками к предстоящему фильму "Джокер: Безумие на двоих", в котором она снялась вместе с Хоакином Фениксом.

Новость появилась после объявления о 7-м студийном альбоме.

Похоже, сама Леди Гага не считает Harlequin полноценным релизом. Ранее на этой неделе она запустила рекламу с цифрой "6,5", что вероятно означает, что она не считает этот альбом полным студийным альбомом, в отличие от будущего, который был подписан сокращенно "LG7".

В альбом Harlequin войдет 13 песен:

  1. Good Morning

  2. Get Happy (2024)

  3. Oh, When the Saints

  4. World on a String

  5. If My Friends Could See Me Now

  6. That's Entertainment

  7. Smile

  8. The Joker

  9. Folie à Deux

  10. Gonna Build a Mountain

  11. Close to You

  12. Happy Mistake

  13. That's Life

Гага сыграла главную роль в будущем мюзикле "Джокер: Безумие на двоих", который, по ее словам, "не похож ни на что, что она когда-либо делала раньше".

Премьера фильма состоится 3 октября.

Хотя информации о седьмом альбоме мало, Гага упорно работала над ним несколько месяцев.

Чем новый "Джокер" поразит киноманов

Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").

Пользователи сети обратили внимание на то, что песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа не будут петь в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой".

Кроме того, отмечается, что события новой части, являющейся продолжением ленты "Джокер" 2019 года, происходят в психиатрической клинике Аркхэм, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флэк по прозвищу "Джокер".

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