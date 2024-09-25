"Джокер: Безумие на двоих". Леди Гага выпустит альбом саундтреков к фильму

Известная американская певица и актриса Леди Гага в преддверии премьеры ленты "Джокер: Безумие на двоих", в которой она исполнила одну из главных ролей, представит альбом Harlequin.
Главные тезисы
- Леди Гага представит альбом Harlequin с саундтреками к фильму “Джокер: Безумие на двоих”, содержащий 13 песен, в том числе исполнение классических хитов.
- Фильм расскажет о событиях, происходящих в психиатрической клинике Аркхэм.
- Украинские актеры дубляжа не будут петь песни в исполнении Хоакина Феникса и Леди Гаги в новой части “Джокера”.
- Леди Гага анонсировала два альбома: Harlequin с саундтреками к фильму и седьмой студийный альбом, над которым трудилась несколько месяцев.
Леди Гага анонсировала альбом саундтреков к фильму "Джокер: Безумие на двоих"
Леди Гага в ближайшее время выпустит не один альбом, как анонсировала ранее, а два.
Новость появилась после объявления о 7-м студийном альбоме.
Похоже, сама Леди Гага не считает Harlequin полноценным релизом. Ранее на этой неделе она запустила рекламу с цифрой "6,5", что вероятно означает, что она не считает этот альбом полным студийным альбомом, в отличие от будущего, который был подписан сокращенно "LG7".
Harlequin. September 27. A companion album to Joker: Folie à Deux. https://t.co/86Y4cI5jSl pic.twitter.com/t8ifrVtJLF— Lady Gaga (@ladygaga) September 24, 2024
В альбом Harlequin войдет 13 песен:
Good Morning
Get Happy (2024)
Oh, When the Saints
World on a String
If My Friends Could See Me Now
That's Entertainment
Smile
The Joker
Folie à Deux
Gonna Build a Mountain
Close to You
Happy Mistake
That's Life
Гага сыграла главную роль в будущем мюзикле "Джокер: Безумие на двоих", который, по ее словам, "не похож ни на что, что она когда-либо делала раньше".
Премьера фильма состоится 3 октября.
Хотя информации о седьмом альбоме мало, Гага упорно работала над ним несколько месяцев.
Чем новый "Джокер" поразит киноманов
Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").
Кроме того, отмечается, что события новой части, являющейся продолжением ленты "Джокер" 2019 года, происходят в психиатрической клинике Аркхэм, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флэк по прозвищу "Джокер".
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