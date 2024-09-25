"Джокер: Безумие на двоих". Леди Гага выпустит альбом саундтреков к фильму

Известная американская певица и актриса Леди Гага в преддверии премьеры ленты "Джокер: Безумие на двоих", в которой она исполнила одну из главных ролей, представит альбом Harlequin.

Леди Гага анонсировала альбом саундтреков к фильму "Джокер: Безумие на двоих"

Леди Гага в ближайшее время выпустит не один альбом, как анонсировала ранее, а два.

Как сообщила знаменитость в Х, 27 сентября выйдет ее пластинка Harlequin с саундтреками к предстоящему фильму "Джокер: Безумие на двоих", в котором она снялась вместе с Хоакином Фениксом. Поделиться

Новость появилась после объявления о 7-м студийном альбоме.

Похоже, сама Леди Гага не считает Harlequin полноценным релизом. Ранее на этой неделе она запустила рекламу с цифрой "6,5", что вероятно означает, что она не считает этот альбом полным студийным альбомом, в отличие от будущего, который был подписан сокращенно "LG7".

Harlequin. September 27. A companion album to Joker: Folie à Deux. https://t.co/86Y4cI5jSl pic.twitter.com/t8ifrVtJLF — Lady Gaga (@ladygaga) September 24, 2024

В альбом Harlequin войдет 13 песен:

Good Morning Get Happy (2024) Oh, When the Saints World on a String If My Friends Could See Me Now That's Entertainment Smile The Joker Folie à Deux Gonna Build a Mountain Close to You Happy Mistake That's Life

Гага сыграла главную роль в будущем мюзикле "Джокер: Безумие на двоих", который, по ее словам, "не похож ни на что, что она когда-либо делала раньше".

Премьера фильма состоится 3 октября.

Хотя информации о седьмом альбоме мало, Гага упорно работала над ним несколько месяцев.

Чем новый "Джокер" поразит киноманов

Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").

Пользователи сети обратили внимание на то, что песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа не будут петь в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой". Поделиться

Кроме того, отмечается, что события новой части, являющейся продолжением ленты "Джокер" 2019 года, происходят в психиатрической клинике Аркхэм, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флэк по прозвищу "Джокер".