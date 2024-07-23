Джокер: Безумие на двоих — новый трейлер уже в сети

23 июля пользователи сети получили возможность узнать немного больше о том, чего ожидать от долгожданного психологического триллера с элементами мюзикла "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux).
Главные тезисы
- Действия ленты происходят в психиатрической клинике Аркхэм, где Артур Флэк встречает доктора Харлин Квинзель, которая становится суперзлодейкой Харли Квин.
- Режиссером фильма остался Тодд Филлипс, также работавший над первой частью.
- В ленте сыграли такие актеры Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Джейкоб Лофленд, Кэтрин Кинер и другие, некоторые из персонажей пока остаются неизвестными.
Чем новый "Джокер" будет удивлять киноманов
Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").
Пользователи сети в очередной раз смогли насладиться вокальными данными американской певицы.
Они также обратили внимание на то, что судя по украинскому дублированному трейлеру, песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа не будут петь в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой".
Кроме того, указано, что события новой части, являющейся продолжением ленты "Джокер" 2019 года, происходят в психиатрической клинике Аркхэм, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флэк по прозвищу "Джокер".
Что еще известно о фильме
Режиссер остался неизменным — речь идет о легендарном Тодде Филлипсе, снявшем и первый фильм.
Стоит отметить, что он также известен зрителям трилогией "Похмелье в Вегасе" и сценарием фильма "Борат".
Что также интересно, к роли безответного любовного интереса Джокера из первой части, циничной матери-одиночки Софи Дюмон вернулась Зази Битц.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-