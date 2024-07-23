Джокер: Безумие на двоих — новый трейлер уже в сети

23 июля пользователи сети получили возможность узнать немного больше о том, чего ожидать от долгожданного психологического триллера с элементами мюзикла "Джокер: Безумие на двоих" (Joker: Folie à Deux).

Чем новый "Джокер" будет удивлять киноманов

Новый трейлер ленты насыщен яркими кадрами с участием Артура Флека (Джокер) и Харлин Квинзель (Харли Квин), роли которых исполнили Хоакин Феникс ("Гладиатор", "Она", "Мастер", "Наполеон") и Леди Гага ("Рождение звезды") ", "Дом Гуччи", сериал "Американская история ужаса").

Пользователи сети в очередной раз смогли насладиться вокальными данными американской певицы.

Они также обратили внимание на то, что судя по украинскому дублированному трейлеру, песни в исполнении Феникса и Гаги украинские актеры дубляжа не будут петь в переводе, как это было с "Русалочкой" и "Вонкой".

Кроме того, указано, что события новой части, являющейся продолжением ленты "Джокер" 2019 года, происходят в психиатрической клинике Аркхэм, куда был помещен сумасшедший преступник Артур Флэк по прозвищу "Джокер".

Там он знакомится с доктором Харлин Квинзель, которая в комиксах влюбилась в Джокера и впоследствии превратилась в суперзлодейку и его любимую по прозвищу Харли Квин. Поделиться

Что еще известно о фильме

Режиссер остался неизменным — речь идет о легендарном Тодде Филлипсе, снявшем и первый фильм.

Стоит отметить, что он также известен зрителям трилогией "Похмелье в Вегасе" и сценарием фильма "Борат".

Кроме Феникса и Гаги, в фильме также сыграли Брендан Глисон ("Залечь на дно в Брюгге", "Банши Инишрина"), Джейкоб Лофленд ("Мад", "Бегущий лабиринтом") и Кэтрин Кинер ("Ловушка", " Проект "Адам"), о персонажах которых пока ничего не известно. Поделиться

Что также интересно, к роли безответного любовного интереса Джокера из первой части, циничной матери-одиночки Софи Дюмон вернулась Зази Битц.