Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы на стриминге — список

11 украинских сериалов и фильмов за первые полгода 2023 собрали 4 млн часов просмотров на стриминговой платформе Netflix.

Самые популярные украинские фильмы и сериалы на Netflix

В отчете Netflix о просмотрах контента в течение первого полугодия 2023 г. говорится, что пользователи сервиса со всего мира смотрели украинские фильмы и сериалы около 4 млн часов.

Всего Netflix назвал 18 214 самых успешных международных тайтлов, среди них оказались следующие украинские проекты:

«Слуга Народа»,

«Я — Надежда»,

«И будут люди»,

«Поймать Кайдаша»,

«Свингеры»,

кинотрилогия «Бешеная Свадьба»,

Люксембург, Люксембург,

«Новенькая»,

«Зима в огне»,

«Максим Оса: золото Песиголовца»,

"Я работаю на кладбище".

Самые популярные сериалы и фильмы на Netflix

Сериал "Ночной агент" пользователи смотрели 812 миллионов часов. Этот политический триллер стал самым популярным в первом полугодии 2023 года.

Далее в списке:

"Джинни и Джорджия", 2 сезон

"Слава", 1 сезон

"Венздей", 1 сезон

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

"Ты", 4 сезон

"Королева юга", 3 сезон

"Внешние мели", 3 сезон

"Джинни и Джорджия", 1 сезон

"Фубар": 1 сезон

Самым популярным фильмом стал "Мать" из Дженнифер Лопес в главной роли.