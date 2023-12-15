Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы на стриминге — список
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Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы на стриминге — список

Фильмы
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Источник:  Film.ua

11 украинских сериалов и фильмов за первые полгода 2023 собрали 4 млн часов просмотров на стриминговой платформе Netflix.

Самые популярные украинские фильмы и сериалы на Netflix

В отчете Netflix о просмотрах контента в течение первого полугодия 2023 г. говорится, что пользователи сервиса со всего мира смотрели украинские фильмы и сериалы около 4 млн часов.

Всего Netflix назвал 18 214 самых успешных международных тайтлов, среди них оказались следующие украинские проекты:

  • «Слуга Народа»,

  • «Я — Надежда»,

  • «И будут люди»,

  • «Поймать Кайдаша»,

  • «Свингеры»,

  • кинотрилогия «Бешеная Свадьба»,

  • Люксембург, Люксембург,

  • «Новенькая»,

  • «Зима в огне»,

  • «Максим Оса: золото Песиголовца»,

  • "Я работаю на кладбище".

Самые популярные сериалы и фильмы на Netflix

Сериал "Ночной агент" пользователи смотрели 812 миллионов часов. Этот политический триллер стал самым популярным в первом полугодии 2023 года.

Далее в списке:

  • "Джинни и Джорджия", 2 сезон

  • "Слава", 1 сезон

  • "Венздей", 1 сезон

  • "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

  • "Ты", 4 сезон

  • "Королева юга", 3 сезон

  • "Внешние мели", 3 сезон

  • "Джинни и Джорджия", 1 сезон

  • "Фубар": 1 сезон

Самым популярным фильмом стал "Мать" из Дженнифер Лопес в главной роли.

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