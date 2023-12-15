Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы на стриминге — список

11 украинских сериалов и фильмов за первые полгода 2023 собрали 4 млн часов просмотров на стриминговой платформе Netflix.
Самые популярные украинские фильмы и сериалы на Netflix
В отчете Netflix о просмотрах контента в течение первого полугодия 2023 г. говорится, что пользователи сервиса со всего мира смотрели украинские фильмы и сериалы около 4 млн часов.
Всего Netflix назвал 18 214 самых успешных международных тайтлов, среди них оказались следующие украинские проекты:
«Слуга Народа»,
«Я — Надежда»,
«И будут люди»,
«Поймать Кайдаша»,
«Свингеры»,
кинотрилогия «Бешеная Свадьба»,
Люксембург, Люксембург,
«Новенькая»,
«Зима в огне»,
«Максим Оса: золото Песиголовца»,
"Я работаю на кладбище".
Самые популярные сериалы и фильмы на Netflix
Сериал "Ночной агент" пользователи смотрели 812 миллионов часов. Этот политический триллер стал самым популярным в первом полугодии 2023 года.
Далее в списке:
"Джинни и Джорджия", 2 сезон
"Слава", 1 сезон
"Венздей", 1 сезон
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"
"Ты", 4 сезон
"Королева юга", 3 сезон
"Внешние мели", 3 сезон
"Джинни и Джорджия", 1 сезон
"Фубар": 1 сезон
Самым популярным фильмом стал "Мать" из Дженнифер Лопес в главной роли.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-