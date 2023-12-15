Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали на стримінгу — список
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Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали на стримінгу — список

Фільми
Джерело:  Film.ua

11 українських серіалів та фільмів за перші пів року 2023 року зібрали 4 млн годин переглядів на стримінговій платформі Netflix.

Найпопулярніші українські фільми та серіали на Netflix

У звіті Netflix про перегляди контенту протягом першого півріччя 2023 року йдеться, що користувачі сервісу з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 млн годин.

Усього Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, серед них опинилися такі українські проєкти:

  • «Слуга Народу»,

  • «Я — Надія»,

  • «І Будуть Люди»,

  • «Спіймати Кайдаша»,

  • «Свінгери»,

  • кінотрилогія «Скажене Весілля»,

  • «Люксембург, Люксембург»,

  • «Новенька»,

  • «Зима у вогні»,

  • «Максим Оса: золото Песиголовця»,

  • «Я працюю на цвинтарі».

Найпопулярніші серіали та фільми на Netflix

Серіал "Нічний агент" користувачі дивилися протягом 812 мільйонів годин. Цей політичний трилер став найпопулярнішим за перше півріччя 2023 року.

Далі у списку:

  • "Джинні та Джорджія", 2 сезон

  • "Слава", 1 сезон

  • "Венздей", 1 сезон

  • "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

  • "Ти", 4 сезон

  • "Королева півдня", 3 сезон

  • "Зовнішні мілини", 3 сезон

  • "Джинні та Джорджія", 1 сезон

  • "Фубар": 1 сезон

Найпопулярнішим фільмом став став "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі.

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