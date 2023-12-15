Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали на стримінгу — список

11 українських серіалів та фільмів за перші пів року 2023 року зібрали 4 млн годин переглядів на стримінговій платформі Netflix.

Найпопулярніші українські фільми та серіали на Netflix

У звіті Netflix про перегляди контенту протягом першого півріччя 2023 року йдеться, що користувачі сервісу з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 млн годин.

Усього Netflix назвав 18 214 найуспішніших міжнародних тайтлів, серед них опинилися такі українські проєкти:

«Слуга Народу»,

«Я — Надія»,

«І Будуть Люди»,

«Спіймати Кайдаша»,

«Свінгери»,

кінотрилогія «Скажене Весілля»,

«Люксембург, Люксембург»,

«Новенька»,

«Зима у вогні»,

«Максим Оса: золото Песиголовця»,

«Я працюю на цвинтарі».

Найпопулярніші серіали та фільми на Netflix

Серіал "Нічний агент" користувачі дивилися протягом 812 мільйонів годин. Цей політичний трилер став найпопулярнішим за перше півріччя 2023 року.

Далі у списку:

"Джинні та Джорджія", 2 сезон

"Слава", 1 сезон

"Венздей", 1 сезон

"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

"Ти", 4 сезон

"Королева півдня", 3 сезон

"Зовнішні мілини", 3 сезон

"Джинні та Джорджія", 1 сезон

"Фубар": 1 сезон

Найпопулярнішим фільмом став став "Мати" з Дженніфер Лопес у головній ролі.