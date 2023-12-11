Google оприлюднив найпопулярніші запити українців у 2023 році — перелік

Google опублікував підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2023 рік. Українців здебільшого цікавили теми, пов’язані з війною.

Що шукали українці в Google у 2023 році

Першу позицію серед українських пошукових запитів у Google посів запит "Карта повітряних тривог".

На другому місці був запит "Графік відключення світла", а на третьому – Пригожин. Також серед трендових запитів року – Deep State, Ізраїль та Каховська ГЕС.

Фото – google.com

У рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року, першу сходинку посів Міністр оборони України Рустем Умєров.

Українці також цікавилися такими людьми, як Спартак Суббота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон.

Щодо людей, які померли у 2023 році, найбільше запитів було про ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та загиблого очільника МВС Дениса Монастирського.

У категорії "Покупка року" українці найбільше цікавилися, де купити калій йодид.

Також серед топових запитів щодо покупок – лідер минулого року генератор, онлайн квитки на Укрзалізницю, нова модель iPhone та повербанк.

Фото – google.com

У 2023 році українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та РЕБ. Крім того, українці намагалися з'ясувати значення слів "Редан", "Макеба" та "ІПСО".

У категорії "Фільми" у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також в першій десятці - "Аватар 2: Шлях води", українська анімація "Мавка", найкасовіший фільм року у світі "Барбі" та трагікомедія українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург".

Як формується рейтинг запитів Google

Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік.

В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні.