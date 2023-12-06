Досконалий Gemini. Корпорація Google представила нову модель ШІ — відео

Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel.

ШІ Gemini від Google: що відомо

Корпорація Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, і яка здатна працювати на будь-яких пристроях – від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.

Про це пише Financial Times.

Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro - перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano, – пише FT. Поширити

У компанії додали, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань, випередивши модель GPT4 від OpenAI у кількох тестах.

Зокрема, вона може розв'язувати математичні задачі, аналізувати наукові дані та виконувати просунуте кодування.

Gemini також буде інтегрований в Bard, чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах, в тому числі в США, Азії та Африці, компанія планує оновити його більш потужним програмним забезпеченням в наступному році.

Однак Gemini поки не буде доступний у Європі та Великій Британії, що, як пояснюють у Google, пов'язано з регуляторними перешкодами.

Ми безумовно працюємо над цим і чітко співпрацюємо з місцевими регуляторами, щоб переконатися, що ми взаємодіємо з ними, перш ніж запускати продукт в будь-якій конкретній сфері, – сказали в Google. Поширити

ChatGPT розкриває особисту інформацію

Команда дослідників Google оприлюднила нове дослідження, яке свідчить, що популярний чат-бот OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT розкриває особисту інформацію реальних людей.

Як зазначає Tech Policy Press, модель машинного навчання, на якій базується ChatGPT і всі звані великі мовні моделі (LLM), була навчена на величезних обсягах даних, зібраних з інтернету. Завдяки цьому вона вправно генерує нові рядки текстів, не повторюючи оригінальні тексти, які вона поглинула.

Однак раніше вже було встановлено, що генератори зображень можна змусити генерувати приклади з даних, захищених авторським правом. Нове дослідження Google показує, що ChatGPT теж схильний до такого.

Команда вчених з Університетів Вашингтона, Корнелла, Карнегі-Меллона, Каліфорнійського університету в Берклі та ETH Zurich вилучила частину навчальних даних і встановила, що деякі з них містять ідентифікаційну інформацію реальних людей: імена, адреси електронної пошти та номери телефонів тощо.