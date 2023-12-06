Досконалий Gemini. Корпорація Google представила нову модель ШІ — відео
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Досконалий Gemini. Корпорація Google представила нову модель ШІ — відео

Gemini
Джерело:  Financial Times

Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel.

ШІ Gemini від Google: що відомо

Корпорація Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, і яка здатна працювати на будь-яких пристроях – від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.

Про це пише Financial Times.

Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro - перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano, – пише FT.

У компанії додали, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань, випередивши модель GPT4 від OpenAI у кількох тестах.

Зокрема, вона може розв'язувати математичні задачі, аналізувати наукові дані та виконувати просунуте кодування.

Gemini також буде інтегрований в Bard, чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах, в тому числі в США, Азії та Африці, компанія планує оновити його більш потужним програмним забезпеченням в наступному році.

Однак Gemini поки не буде доступний у Європі та Великій Британії, що, як пояснюють у Google, пов'язано з регуляторними перешкодами.

Ми безумовно працюємо над цим і чітко співпрацюємо з місцевими регуляторами, щоб переконатися, що ми взаємодіємо з ними, перш ніж запускати продукт в будь-якій конкретній сфері, – сказали в Google.

ChatGPT розкриває особисту інформацію

Команда дослідників Google оприлюднила нове дослідження, яке свідчить, що популярний чат-бот OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT розкриває особисту інформацію реальних людей.

Як зазначає Tech Policy Press, модель машинного навчання, на якій базується ChatGPT і всі звані великі мовні моделі (LLM), була навчена на величезних обсягах даних, зібраних з інтернету. Завдяки цьому вона вправно генерує нові рядки текстів, не повторюючи оригінальні тексти, які вона поглинула.

Однак раніше вже було встановлено, що генератори зображень можна змусити генерувати приклади з даних, захищених авторським правом. Нове дослідження Google показує, що ChatGPT теж схильний до такого.

Команда вчених з Університетів Вашингтона, Корнелла, Карнегі-Меллона, Каліфорнійського університету в Берклі та ETH Zurich вилучила частину навчальних даних і встановила, що деякі з них містять ідентифікаційну інформацію реальних людей: імена, адреси електронної пошти та номери телефонів тощо.

Використовуючи запити до ChatGPT, ми змогли витягти понад 10 тисяч унікальних дослівно запам'ятованих навчальних прикладів. Можемо припустити, що цілеспрямовані зловмисники зуміють видобути набагато більше даних, – зазначають дослідники у статті, опублікованій на сервері arXiv.

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