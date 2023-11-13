Віртуальні версії знаменитостей. Google хоче інвестувати у стартап Character.AI

Інвестиції Google поглиблять існуюче партнерство Character.AI із компанією. Наразі він вже використовує хмарні сервіси Google і модулі обробки тензорів для навчання моделей.

Google зацікавилася Character.AI

Компанія Alphabet Google веде переговори про інвестування сотень мільйонів доларів у стартап штучного інтелекту Character.AI, який шукає капітал для навчання моделей і задоволення попиту користувачів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Згідно з третім джерелом, інвестиції, які можуть бути структуровані як конвертовані банкноти, поглиблять існуюче партнерство Character.AI із Google, у якому він використовує хмарні сервіси Google і модулі обробки тензорів (TPU) для навчання моделей.

Заснований колишніми співробітниками Google Ноамом Шазіром і Даніелем Де Фрейтасом, Character.AI дозволяє людям спілкуватися з віртуальними версіями знаменитостей, як-от Біллі Айліш, або персонажами аніме, водночас створюючи власні чат-боти та помічників зі штучним інтелектом.

Він безкоштовний у використанні, але пропонує модель підписки, яка стягує 9,99 доларів на місяць для користувачів, які хочуть пропустити віртуальну чергу, щоб отримати доступ до чат-бота.

Раніше компанія заявляла, що її веб-сайт залучив 100 мільйонів відвідувань на місяць за перші шість місяців після запуску.

Character.AI також веде переговори про залучення акціонерного капіталу від інвесторів венчурного капіталу, які можуть оцінити компанію в понад 5 млрд дол. У березні вона залучила 150 млн дол під час раунду фінансування під керівництвом Андріссена Горовіца за оцінкою в 1 млрд дол, – за словами джерел. Поширити

Переговори з Google тривають, і умови угоди можуть змінитися, розповіли джерела, які побажали залишитися анонімними.

Google інвестує в стартапи зі штучним інтелектом, у тому числі 2 млрд дол для виробника моделей Anthropic у формі конвертованих банкнот, на додаток до своїх попередніх інвестицій у капітал. Anthropic використовує хмарні сервіси Google, а також свою останню версію TPU.

Google показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome

Щоб перевірити використання памʼяті, потрібно навести курсор на вкладку. Ця функція допомагає побачити, які сторінки найбільше навантажують вашу систему.

Окрім назви сторінки та домену, вікно, яке зʼявляється, якщо навести курсор на сторінку на панелі вкладок, тепер показує "Використання памʼяті". Наприклад, домашня сторінка Google займає 44 мегабайта памʼяті.

Для того, щоб користуватися цією функцією, потрібно оновити браузер до останньої версії.