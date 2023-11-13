Виртуальные версии знаменитостей. Google хочет инвестировать в стартап Character.AI

Инвестиции Google скрепят существующее партнерство Character.AI с компанией. Пока стартап использует облачные сервисы Google и модули обработки тензоров для обучения моделей.

Google заинтересовалась Character.AI

Компания Alphabet Google ведет переговоры об инвестировании сотен миллионов долларов в стартап искусственного интеллекта Character.AI, который ищет капитал для обучения моделей и удовлетворения спроса пользователей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Согласно третьему источнику, инвестиции, которые могут быть структурированы как конвертируемые банкноты, углубят существующее партнерство Character.AI из Google, в котором он использует облачные сервисы Google и модули обработки тензоров (TPU) для обучения моделей.

Основанный бывшими сотрудниками Google Ноамом Шазиром и Даниэлем Де Фрейтасом, Character.AI позволяет людям общаться с виртуальными версиями знаменитостей, например Билли Айлиш, или персонажами аниме, одновременно создавая собственные чат-боты и помощников с искусственным интеллектом.

Он бесплатный в использовании, но предлагает модель подписки, которая взимает 9,99 долларов в месяц для пользователей, желающих пропустить виртуальную очередь, чтобы получить доступ к чат-боту.

Ранее компания заявляла, что ее сайт привлек 100 миллионов посещений в месяц за первые шесть месяцев после запуска.

Character.AI также ведет переговоры о привлечении акционерного капитала от инвесторов венчурного капитала, которые могут оценить компанию более чем в 5 млрд долл. В марте она привлекла 150 млн долл во время раунда финансирования под руководством Андрисена Горовица по отметке в 1 млрд долл, – по словам источников. Поделиться

Переговоры с Google продолжаются, и условия сделки могут измениться, рассказали источники, пожелавшие остаться анонимными.

Google инвестирует в стартапы с искусственным интеллектом, в том числе 2 млрд долл для производителя моделей Anthropic в форме конвертируемых банкнот, в дополнение к своим предварительным инвестициям в капитал. Anthropic использует облачные сервисы Google и свою последнюю версию TPU.

Google показывает, сколько памяти используют вкладки Chrome

Для проверки использования памяти необходимо навести курсор на вкладку. Эта функция помогает увидеть, какие страницы больше всего нагружают вашу систему.

Кроме названия страницы и домена, окно, которое появляется при наведении курсора на страницу на панели вкладок, теперь показывает "Использование памяти". К примеру, домашняя страница Google занимает 44 мегабайта памяти.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо обновить браузер до последней версии.