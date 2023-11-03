Правительства ЕС и 10 стран вместе с Meta и Google будут проверять новые модели ИИ

Meta, Google DeepMind и OpenAI позволили регуляторам тестировать свои новые продукты искусственного интеллекта, прежде чем обнародовать их. Это может замедлить гонку в разработке систем, конкурирующих с людьми за рабочие места.

Правительства будут тестировать новые модели ИИ

Илон Маск предупредил, что со временем искусственный интеллект может заменить все человеческие рабочие места, поэтому передовые компании позволят правительствам впервые проверить свои инструменты искусственного интеллекта.

Об этом сообщает The Guardian.

Передовые технологические компании, среди которых Meta, Google DeepMind и OpenAI, позволили регуляторам тестировать свои новейшие продукты искусственного интеллекта (ШИ), прежде чем обнародовать их, что, по мнению чиновников, замедлит гонку в разработке систем, которые могут конкурировать с людьми за рабочие места .

Соглашение о тестировании поддерживают ЕС и 10 стран, включая США, Британию, Японию, Францию и Германию. Среди ведущих компаний искусственного интеллекта, согласившихся на тестирование, есть Google, OpenAI, Amazon, Microsoft и Meta.

Премьер-министр Британии Риши Сунак объявил об этом 2 ноября после двухдневного саммита в Блетчли-парке, на котором экспертная группа, вице-президент США и высокопоставленный чиновник Китая, согласились, что ИИ представляет серьезную опасность для человечества, а Илон Маск предупредил, что эта технология может заменить все человеческие рабочие места.

Однако Сунак был вынужден защищать добровольный характер соглашения о тестировании, поскольку его правительство отказалось вводить законодательство для сдерживания разработки ИИ.

Согласно соглашению, правительства и компании ИИ договорились работать вместе над тестированием безопасности новых моделей ИИ до и после их выпуска. Большие языковые модели, лежащие в основе таких инструментов, как чат-бот ChatGPT, будут проверены в сотрудничестве с правительствами на ряд опасностей, включая национальную безопасность и вред для общества, – сообщает издание. Поделиться

Тестирование будет проводиться под руководством новых институтов безопасности искусственного интеллекта в США и Великобритании. Сунак отметил, что британский орган позиционирует себя как "глобальный центр" многосторонней инициативы, не предполагающей участия Китая.

Сунак сказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш помог получить поддержку международного сообщества для экспертной группы по публикации отчета о «состоянии науки ИИ».

Мы должны смотреть на искусственный интеллект больше, чем на второго пилота, чем на что-то, что обязательно заменит чью-то работу, – добавил глава правительства Британии. Поделиться

Указ президента США Джо Байдена 30 октября обязывает разработчиков искусственного интеллекта отчитываться о безопасности технологий правительства США.

Астрономы разработали ИИ для обнаружения сверхновых

Международная команда ученых разработала новый инструмент искусственного интеллекта под названием Bright Transient Survey Bot (BTSbot).

Для обучения алгоритму использовали более 1,4 млн изображений из почти 16 тыс. источников.

Северо-западный университет в США сообщает, что новая система позволяет автоматизировать весь процесс обнаружения взрыва звезды, что не только исключает человеческие ошибки, но значительно увеличивает скорость.

В конце концов, изъятие людей из цикла дает больше времени исследовательской группе для анализа своих наблюдений и разработки новых гипотез, чтобы объяснить происхождение наблюдаемых космических взрывов, — говорит астроном из Северо-Западного университета Адам Миллер.

Ученые говорят, что использование ИИ значительно упрощает масштабные исследования сверхновых.

Это помогает астрономам лучше понять жизненные циклы звезд и происхождение элементов, создающих сверхновые, например углерода, железа и золота.