У Google появилась новая функция с вкладками Chrome. Что изменилось

В Google Chrome добавил быстрый способ узнать, сколько памяти использует каждая вкладка. Эта функция доступна на Mac, Windows, ChromeOS и т.д.
Google показывает, сколько памяти используют вкладки Chrome
Для проверки использования памяти необходимо навести курсор на вкладку. Эта функция помогает увидеть, какие страницы больше всего нагружают вашу систему.
Кроме названия страницы и домена, окно, которое появляется при наведении курсора на страницу на панели вкладок, теперь показывает "Использование памяти". К примеру, домашняя страница Google занимает 44 мегабайта памяти.
Для того, чтобы использовать эту функцию, необходимо обновить браузер до последней версии.
У Google появилась новая функция генерирования изображения
Функция будет доступна после регистрации в Google Labs и SGE.
Пользователи вводят описание того, что они ищут, а система быстро создает четыре альтернативных варианта, один из которых можно будет выбрать и доработать
Созданные изображения можно сохранить на Google Drive или загрузить.
В настоящее время функция генерации изображений доступна на территории США для пользователей старше 18 лет.
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