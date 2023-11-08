У Google появилась новая функция с вкладками Chrome. Что изменилось

В Google Chrome добавил быстрый способ узнать, сколько памяти использует каждая вкладка. Эта функция доступна на Mac, Windows, ChromeOS и т.д.

Google показывает, сколько памяти используют вкладки Chrome

Для проверки использования памяти необходимо навести курсор на вкладку. Эта функция помогает увидеть, какие страницы больше всего нагружают вашу систему.

Фото – 9to5google.com

Кроме названия страницы и домена, окно, которое появляется при наведении курсора на страницу на панели вкладок, теперь показывает "Использование памяти". К примеру, домашняя страница Google занимает 44 мегабайта памяти.

Для того, чтобы использовать эту функцию, необходимо обновить браузер до последней версии.

У Google появилась новая функция генерирования изображения

Функция будет доступна после регистрации в Google Labs и SGE.

Пользователи вводят описание того, что они ищут, а система быстро создает четыре альтернативных варианта, один из которых можно будет выбрать и доработать

Созданные изображения можно сохранить на Google Drive или загрузить.

В настоящее время функция генерации изображений доступна на территории США для пользователей старше 18 лет.