У Google зʼявилася нова функція з вкладками Chrome. Що змінилося

Браузер Google Chrome додав швидкий спосіб дізнатися, скільки памʼяті використовує кожна вкладка. Така функція доступна на Mac, Windows, ChromeOS тощо.

Google показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome

Щоб перевірити використання памʼяті, потрібно навести курсор на вкладку. Ця функція допомагає побачити, які сторінки найбільше навантажують вашу систему.

Фото – 9to5google.com

Окрім назви сторінки та домену, вікно, яке зʼявляється, якщо навести курсор на сторінку на панелі вкладок, тепер показує "Використання памʼяті". Наприклад, домашня сторінка Google займає 44 мегабайта памʼяті.

Для того, щоб користуватися цією функцією, потрібно оновити браузер до останньої версії.

У Google зʼявилася нова функція генерування зображення

Функція буде доступною після реєстрації у Google Labs та SGE.

Користувачі вводять опис того, що вони шукають, а система швидко створює чотири альтернативні варіанти, один з яких можна буде обрати й доопрацювати

Створені зображення можна буде зберегти на Google Drive або завантажити.

Наразі функція генерації зображень доступна на території США для користувачів старше 18 років.