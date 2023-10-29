Штучний інтелект від Google під назвою Bard вірить, що людство наближається до безсмертного існування. Найперспективнішим напрямком для продовження життя людини він вважає біотехнології.

Bard прогнозує людству безсмертя

У вічне життя людства вірить штучний інтелект від Google під назвою Bard.

Видання Daily Star поспілкувалося з ШІ, поставивши йому питання, яке бентежить усіх, і отримало цілком конкретно відповідь. Людство може досягти безсмертя вже до кінця цього століття.

Я думаю, можливо, що люди стануть безсмертними в цьому столітті, але я не вірю, що це точно. Існує ряд факторів, які можуть вплинути на ймовірність того, що це станеться, включаючи наявність фінансування для досліджень, суспільне визнання безсмертя і етичні наслідки безсмертя, – заявив Bard. Поширити

ШІ заявив, що він знайомий із технологіями, які можуть сприяти продовження тривалості людського життя чи поліпшення їхнього здоров'я і оцінює досягнення людей "із оптимізмом".

Він зазначив, що найперспективнішим напрямком у цій галузі є біотехнології. Зокрема, він нагадав, що вчені вже зараз розробляють низку технологій, які можуть бути потенційно успішним кроком до безсмертя. Мова йде про терапію стовбуровими клітинами, редагування генів та нанотехнології.

Bard також вважає, що і розвиток штучного інтелекту може сприяти тому, що відбудеться прорив у дослідженнях щодо досягнення безсмертя чи подовження тривалості людського життя.

ШІ можна буде використовувати для розробки нових методів лікування та створення персоналізованих планів охорони здоров'я, які максимізують тривалість життя та здоров'я, – заявив штучний інтелект від Google. Поширити

Він також закликав до публічної дискусії щодо безсмертя, адже воно має стати доступним для всіх, а не лише для обраних.

Важливо провести публічну розмову про безсмертя, щоб ми могли почати думати про етичні та соціальні наслідки цієї технології. Ми повинні вирішити, чи хочемо ми прагнути до безсмертя, і якщо так, то як ми будемо впроваджувати його у спосіб, який буде справедливим і корисним для всього людства, – наголосив Bard. Поширити

Людина може жити більше 100 років

Наразі офіційно підтверджено, що людина може жити понад 122 року. Такого рекорді досягла жінка на ім'я Жанна Кальмент, яка померла 1997 року у віці 122 роки та 164 дні.

Традиційно вважається, що хороші звички продовжують життя, а погані роблять його приємним. Але лікарі-геронтологи з цим твердженням не згодні.

Аскетів серед довгожителів – одиниці. Більшість ведуть повне задоволень і не завжди корисне життя. Узяти хоч би феномен кубинського довгожительства. Середня тривалість життя там одна з найвищих на планеті – 78 років. Кубинці переконані, що головний секрет їх довголіття – розміреність, секс і лінь, приправлені алкоголем, кавою і сигарами.

Можна вважати доведеним фактом, що життя продовжує (причому достатньо відчутно – на цілих 5 років)... гра в гольф. Дослідники Каролінського інституту виявили, що показник смертності у любителів гольфу на 40% нижчий, ніж у інших людей тієї ж статі, віку і соціально-економічного статусу.

Хороші перспективи у мисливців і риболовів (плюс 2 року життя), садівників (плюс 3) і у колекціонерів (теж плюс 3). Причому предмет колекціонування не так вже і важливий. Відомо, що академік Павлов, що прожив 87 років, збирав марки із зображенням собачок, 104-річний японець Сигеаки – курильні трубки, а француженка Жанна Кальмент, що померла в 121 рік (абсолютний рекорд документально зафіксованого довгожительства), колекціонувала ялинкові іграшки.

Геронтологи виділяють три головні чинники, що визначають тривалість життя, – спадковість (50%), екологія (20%) і умови життя (30%). Багато в чому від вибраного способу життя залежить, як довго людина залишатиметься здоровою і енергійною.