Искусственный интеллект от Google под названием Bard верит, что человечество близится к бессмертному существованию. Самым перспективным направлением для продления жизни человека он считает биотехнологии.
Bard прогнозирует человечеству бессмертие
В вечную жизнь человечества верит искусственный интеллект от Google по имени Bard.
Издание Daily Star пообщалось с ИИ, задав ему интересующий всех вопрос, и получило вполне конкретный ответ. Человечество может достигнуть бессмертия уже к концу этого столетия.
ИИ заявил, что знаком с технологиями, которые могут способствовать продлению продолжительности человеческой жизни или улучшению их здоровья и оценивает достижение людей "с оптимизмом".
Он отметил, что наиболее перспективным направлением в этой области являются биотехнологии. В частности, он напомнил, что ученые уже сейчас разрабатывают целый ряд технологий, которые могут быть потенциально успешным шагом к бессмертию. Речь идет о терапии стволовыми клетками, редактировании генов и нанотехнологии.
Bard также считает, что развитие искусственного интеллекта может способствовать тому, что произойдет прорыв в исследованиях по достижению бессмертия или продлению продолжительности человеческой жизни.
Он также призвал к публичной дискуссии по поводу бессмертия, ведь оно должно стать доступным для всех, а не только для избранных.
Человек может жить больше 100 лет
Пока официально подтверждено, что человек может жить более 122 лет. Такого рекорда достигла женщина по имени Жанна Кальмент, умершая в 1997 году в возрасте 122 года и 164 дня.
Традиционно считается, что хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной. Но врачи-геронтологи с этим утверждением не согласны.
Аскетов среди долгожителей – единицы. Большинство ведут полную наслаждений и не всегда полезную жизнь. Взять хотя бы парадокс кубинского долгожительства. Средняя продолжительность жизни там одна из самых высоких на планете – 78 лет. Кубинцы убеждены, что главный секрет их долголетия – размеренность, секс и лень, приправленные алкоголем, кофе и сигарами.
Можно считать доказанным фактом, что жизнь продолжает (причем достаточно ощутимо – на целых 5 лет)… игра в гольф. Исследователи Каролинского института обнаружили, что показатель смертности у любителей гольфа на 40% ниже, чем у других людей того же пола, возраста и социально-экономического статуса.
Хорошие перспективы у охотников и рыболовов (плюс 2 года жизни), садоводов (плюс 3) и у коллекционеров (тоже плюс 3). Причем предмет коллекционирования не так уж важен. Известно, что проживший 87 лет академик Павлов собирал марки с изображением собачек, 104-летний японец Сигеаки – курительные трубки, а француженка Жанна Кальмент, умершая в 121 год (абсолютный рекорд документально зафиксированного долгожительства), коллекционировала елочные игрушки.
Геронтологи выделяют три главных фактора, определяющих продолжительность жизни – наследственность (50%), экология (20%) и условия жизни (30%). Во многом от выбранного образа жизни зависит, как долго человек будет оставаться здоровым и энергичным.
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