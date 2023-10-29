Искусственный интеллект от Google под названием Bard верит, что человечество близится к бессмертному существованию. Самым перспективным направлением для продления жизни человека он считает биотехнологии.

Bard прогнозирует человечеству бессмертие

В вечную жизнь человечества верит искусственный интеллект от Google по имени Bard.

Издание Daily Star пообщалось с ИИ, задав ему интересующий всех вопрос, и получило вполне конкретный ответ. Человечество может достигнуть бессмертия уже к концу этого столетия.

Я думаю, возможно, люди станут бессмертными в этом веке, но я не верю, что это точно. Есть ряд факторов, которые могут повлиять на вероятность того, что это произойдет, включая наличие финансирования для исследований, общественное признание бессмертия и этические последствия бессмертия, – заявил Bard. Поделиться

ИИ заявил, что знаком с технологиями, которые могут способствовать продлению продолжительности человеческой жизни или улучшению их здоровья и оценивает достижение людей "с оптимизмом".

Он отметил, что наиболее перспективным направлением в этой области являются биотехнологии. В частности, он напомнил, что ученые уже сейчас разрабатывают целый ряд технологий, которые могут быть потенциально успешным шагом к бессмертию. Речь идет о терапии стволовыми клетками, редактировании генов и нанотехнологии.

Bard также считает, что развитие искусственного интеллекта может способствовать тому, что произойдет прорыв в исследованиях по достижению бессмертия или продлению продолжительности человеческой жизни.

ИИ можно будет использовать для разработки новых методов лечения и создания персонализированных планов здравоохранения, максимизирующих продолжительность жизни и здоровья, – заявил искусственный интеллект от Google. Поделиться

Он также призвал к публичной дискуссии по поводу бессмертия, ведь оно должно стать доступным для всех, а не только для избранных.

Важно провести публичный разговор о бессмертии, чтобы мы могли начать думать об этических и социальных последствиях этой технологии. Мы должны решить, хотим ли мы стремиться к бессмертию, и если да, то как мы будем внедрять его способом, который будет справедливым и полезным для всего человечества, – подчеркнул Bard. Поделиться

Человек может жить больше 100 лет

Пока официально подтверждено, что человек может жить более 122 лет. Такого рекорда достигла женщина по имени Жанна Кальмент, умершая в 1997 году в возрасте 122 года и 164 дня.

Традиционно считается, что хорошие привычки продлевают жизнь, а плохие делают ее приятной. Но врачи-геронтологи с этим утверждением не согласны.

Аскетов среди долгожителей – единицы. Большинство ведут полную наслаждений и не всегда полезную жизнь. Взять хотя бы парадокс кубинского долгожительства. Средняя продолжительность жизни там одна из самых высоких на планете – 78 лет. Кубинцы убеждены, что главный секрет их долголетия – размеренность, секс и лень, приправленные алкоголем, кофе и сигарами.

Можно считать доказанным фактом, что жизнь продолжает (причем достаточно ощутимо – на целых 5 лет)… игра в гольф. Исследователи Каролинского института обнаружили, что показатель смертности у любителей гольфа на 40% ниже, чем у других людей того же пола, возраста и социально-экономического статуса.

Хорошие перспективы у охотников и рыболовов (плюс 2 года жизни), садоводов (плюс 3) и у коллекционеров (тоже плюс 3). Причем предмет коллекционирования не так уж важен. Известно, что проживший 87 лет академик Павлов собирал марки с изображением собачек, 104-летний японец Сигеаки – курительные трубки, а француженка Жанна Кальмент, умершая в 121 год (абсолютный рекорд документально зафиксированного долгожительства), коллекционировала елочные игрушки.

Геронтологи выделяют три главных фактора, определяющих продолжительность жизни – наследственность (50%), экология (20%) и условия жизни (30%). Во многом от выбранного образа жизни зависит, как долго человек будет оставаться здоровым и энергичным.