Совершенный Gemini. Корпорация Google представила новую модель ИИ — видео

Версия Gemini была разработана специально для работы на мобильных устройствах и будет интегрирована в новые телефоны Google Pixel.

ИИ Gemini от Google: что известно

Корпорация Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, обрабатывающую различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, и которая способна работать на любых устройствах – от центров обработки данных до мобильных устройств.

Об этом пишет Financial Times.

Версия Gemini была разработана специально для работы на мобильных устройствах и будет интегрирована в новые телефоны Google Pixel. Pixel 8 Pro – первый смартфон, созданный для работы под управлением Gemini Nano, – пишет FT. Поделиться

В компании добавили, что Gemini стала первой моделью ИИ, превзошедшей людей-экспертов в выполнении определенных задач, опередив модель GPT4 от OpenAI в нескольких тестах.

В частности, она может решать математические задачи, анализировать научные данные и выполнять продвинутую кодировку.

Gemini также будет интегрирован в Bard, чат-бот Google на базе ИИ на английском языке, доступный более чем в 170 странах, в том числе в США, Азии и Африке, компания планирует обновить его более мощным программным обеспечением в следующем году.

Однако Gemini пока не будет доступен в Европе и Великобритании, что, как объясняют в Google, связано с регуляторными помехами.

Мы, безусловно, работаем над этим и четко сотрудничаем с местными регуляторами, чтобы убедиться, что мы взаимодействуем с ними, прежде чем запускать продукт в любой конкретной сфере, – сказали в Google. Поделиться

ChatGPT раскрывает личную информацию

Команда исследователей Google обнародовала новое исследование, свидетельствующее о том, что популярный чат-бот OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT раскрывает личную информацию реальных людей.

Как отмечает Tech Policy Press, модель машинного обучения, на которой базируется ChatGPT и все так называемые крупные языковые модели (LLM), была обучена на огромных объемах данных, собранных из интернета. Благодаря этому она умело генерирует новые строки текстов, не повторяя оригинальные тексты, которые она поглотила.

Однако ранее уже было установлено, что генераторы изображений могут заставить генерировать примеры из данных, защищенных авторским правом. Новое исследование Google показывает, что ChatGPT тоже подвержен такому.

Команда ученых из Университетов Вашингтона, Корнелла, Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Беркли и ETH Zurich изъяла часть обучающих данных и установила, что некоторые из них содержат идентификационную информацию реальных людей: имена, адреса электронной почты и номера телефонов.