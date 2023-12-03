У Google з'явився окремий домен для сайтів з мемами

Вже зараз окремі користувачі в рамках раннього доступу можуть зареєструватися за "додаткову одноразову плату". Ця комісія зменшується відповідно до щоденного розкладу до 5 грудня, коли домени .meme стануть загальнодоступними за базовою річною ціною.

Сайти з мемами можуть мати незвичайний домен

Цікава новинка від Google порадує всіх любителів мемів. Компанія в своєму блозі оголосила про запуск спеціального домена для розміщення сайтів гумористичного та розважального характеру з акцентом саме на меми.

Як відомо, у Google є власний реєстр доменів. Новий домен верхнього рівня, дозволить додавати ".meme" замість ".com" у кінці адреси вашого сайту.

Вже зараз окремі користувачі в рамках раннього доступу можуть зареєструватися за "додаткову одноразову плату". Ця комісія зменшується відповідно до щоденного розкладу до 5 грудня, коли домени .meme стануть загальнодоступними за базовою річною ціною.

Уже є кілька сайтів, які використовують домен .meme, деякі з них присвячені мемам із минулих днів, зокрема:

Grumpycat.meme – мабуть, найвідоміша кішка у світі та один з найпопулярніших мемів завдяки її милій, але сердитій міміці.

Nyancat.meme – анімований кіт із веселкою, яка тягнеться за ним, який розбурхав мережу в далекому 2011 році.

Keyboardcat.meme, якого Google називає хрещеним батьком котячих мемів. Він був знятий у 1984 році, але не був широко відомим до 2009 року, коли інтернет заново його віднайшов.

Як зазначають джерела, заявку на запуск домену для мемів Google подала ще багато років тому, але запустить повноцінну реєстрацію лише з 5 грудня. Адреса буде доступна як фізичним, так і юридичним особам, проте варто врахувати, що деякі імена коштуватимуть дорожче, ніж аналогічні до іншої доменної мережі.

Реєстр Google уже має кілька незвичайних доменних імен, як-от .dad, .boo і навіть нещодавно випущений .ing, але цей новий, мабуть, найцікавіший з усіх.

ChatGPT розкриває особисту інформацію

Команда дослідників Google оприлюднила нове дослідження, яке свідчить, що популярний чат-бот OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT розкриває особисту інформацію реальних людей.

Як зазначає Tech Policy Press, модель машинного навчання, на якій базується ChatGPT і всі звані великі мовні моделі (LLM), була навчена на величезних обсягах даних, зібраних з інтернету. Завдяки цьому вона вправно генерує нові рядки текстів, не повторюючи оригінальні тексти, які вона поглинула.

Однак раніше вже було встановлено, що генератори зображень можна змусити генерувати приклади з даних, захищених авторським правом. Нове дослідження Google показує, що ChatGPT теж схильний до такого.

Команда вчених з Університетів Вашингтона, Корнелла, Карнегі-Меллона, Каліфорнійського університету в Берклі та ETH Zurich вилучила частину навчальних даних і встановила, що деякі з них містять ідентифікаційну інформацію реальних людей: імена, адреси електронної пошти та номери телефонів тощо.