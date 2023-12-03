У Google появился отдельный домен для сайтов с мемами
Категория
Технологии
Дата публикации

У Google появился отдельный домен для сайтов с мемами

Grumpycat
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Источник:  Google

Уже сейчас некоторые пользователи в рамках раннего доступа могут зарегистрироваться за "дополнительную одноразовую плату". Эта комиссия уменьшается в соответствии с ежедневным расписанием до 5 декабря, когда домены .meme станут общедоступными по базовой годовой цене.

Сайты с мемами могут иметь необычный домен

Интересная новинка от Google обрадует всех любителей мемов. Компания в своем блоге объявила о запуске специального домена для размещения сайтов юмористического и развлекательного характера с акцентом именно на мемы.

Как известно, у Google есть собственный реестр доменов. Новый домен верхнего уровня позволит добавлять ".meme" вместо ".com" в конце адреса вашего сайта.

Уже сейчас некоторые пользователи в рамках раннего доступа могут зарегистрироваться за "дополнительную одноразовую плату". Эта комиссия уменьшается в соответствии с ежедневным расписанием до 5 декабря, когда домены .meme станут общедоступными по базовой годовой цене.

Уже есть несколько сайтов, которые используют домен .meme, некоторые из них посвящены мемам из прошлых дней, в частности:

  • Grumpycat.meme – пожалуй, самая известная кошка в мире и одна из самых популярных мем благодаря ее милой, но сердитой мимике.

  • Nyancat.meme – анимированный кот с радужкой, которая тянется за ним, который взбудоражил сеть в далеком 2011 году.

  • Keyboardcat.meme, которого Google называет крестным отцом кошачьих мемов. Он был снят в 1984 году, но не был широко известен до 2009 года, когда интернет заново его нашел.

Как отмечают источники, заявка на запуск домена для мемов Google подала еще много лет назад, но запустит полноценную регистрацию только с 5 декабря. Адрес будет доступен как физическим, так и юридическим лицам, однако следует учесть, что некоторые имена будут стоить дороже, чем аналогичные другой доменной сети.

Реестр Google уже имеет несколько необычных доменных имен, таких как .dad, .boo и даже недавно выпущенный .ing, но этот новый, пожалуй, самый интересный из всех.

ChatGPT раскрывает личную информацию

Команда исследователей Google обнародовала новое исследование, свидетельствующее о том, что популярный чат-бот OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT раскрывает личную информацию реальных людей.

Как отмечает Tech Policy Press, модель машинного обучения, на которой базируется ChatGPT и все так называемые крупные языковые модели (LLM), была обучена на огромных объемах данных, собранных из интернета. Благодаря этому она умело генерирует новые строки текстов, не повторяя оригинальные тексты, которые она поглотила.

Однако ранее было установлено, что генераторы изображений можно заставить генерировать примеры из данных, защищенных авторским правом. Новое исследование Google показывает, что ChatGPT тоже подвержен такому.

Команда ученых из Университетов Вашингтона, Корнелла, Карнеги-Меллона, Калифорнийского университета в Беркли и ETH Zurich изъяла часть обучающих данных и установила, что некоторые из них содержат идентификационную информацию реальных людей: имена, адреса электронной почты и номера телефонов.

Используя запросы ChatGPT, мы смогли извлечь более 10 тысяч уникальных дословно запоминающихся учебных примеров. Можем предположить, что целеустремленные злоумышленники смогут получить гораздо больше данных, – отмечают исследователи в статье, опубликованной на сервере arXiv.

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