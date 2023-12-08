McDonald’s разом з Google використовуватиме ШІ. Як це працюватиме

McDonald’s співпрацює з Google для впровадження штучного інтелекту в роботу компанії з 2024 року. Так ресторани отримають оновлення апаратного та програмного забезпечення.

Як McDonald’s впровадить ШІ

Разом з оновленням інших систем, зокрема кас для замовлень і мобільний застосунок, McDonald’s зможе використовувати штучний інтелект на величезних обсягах даних для оптимізації операцій.

Одним з результатів буде постійна «гаряча, свіжа їжа» для клієнтів. Проте McDonald’s не розкриває, які саме функції ШІ впровадить у свою роботу.

Оновлена система допоможе менеджерам «швидко знаходити і впроваджувати рішення для зменшення збоїв у роботі».

Що відомо про оновлення в McDonald’s

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що McDonald’s суттєво змінив спосіб приготування гамбургерів. Інновації тестували в Австралії, а до початку 2024 року McDonald’s запровадить їх по всій території США.

Також у США мережа McDonald’s запускає новий ресторан CosMcʼs. Заклад працюватиме в тому ж сегменті ринку, що й Starbucks — там подаватимуть холодні і гарячі напої, сендвічі й десерти.

Компанія обіцяє клієнтам можливість створювати «потойбічні» напої, доповнені бульбашками або ароматизованими сиропами.

Назва нового бренду походить від персонажа з McDonaldland — прибульця з космосу. Він зʼявлявся в рекламі наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.