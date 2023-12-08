McDonald's вместе с Google будет использовать ИИ. Как это будет работать

McDonald's сотрудничает с Google по внедрению искусственного интеллекта в работу компании с 2024 года. Так, рестораны получат обновление аппаратного и программного обеспечения.

Как McDonald's внедрит ИИ

Вместе с обновлением других систем, в частности касс для заказов и мобильного приложения, McDonald's сможет использовать искусственный интеллект на огромных объемах данных для оптимизации операций.

Одним из результатов будет постоянная "горячая, свежая еда" для клиентов. Однако McDonald's не раскрывает, какие функции ИИ внедрит в свою работу.

Обновленная система поможет менеджерам быстро находить и внедрять решения для уменьшения сбоев в работе.

Что известно обновления в McDonald's

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что McDonald's существенно изменил способ приготовления гамбургеров. Инновации тестировали в Австралии, а к началу 2024 McDonald's введет их по всей территории США.

Также в США сеть McDonald's запускает новый ресторан CosMc's . Заведение будет работать в том же сегменте рынка, что и Starbucks — там будут подавать холодные и горячие напитки, сэндвичи и десерты.

Компания обещает клиентам возможность создавать «потусторонние» напитки, дополненные пузырьками или ароматизированными сиропами.

Название нового бренда происходит от персонажа из McDonaldland – пришельца из космоса. Он появлялся в рекламе в конце 1980-х и начале 1990-х годов.