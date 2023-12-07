Meta объявила о запуске собственного генератора изображений на основе ИИ

Сервис Imagine with Meta AI бесплатный, но сейчас работает только в США. Разработчики обещают со временем устранить неисправности, чтобы генератор функционировал и в других странах.

Imagine with Meta AI запущен

Материнская компания Facebook – Meta – объявила, что запускает собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта Imagine with Meta AI.

Об этом говорится в официальном блоге компании.

Сегодня мы рады добавить новую функцию к Meta AI в Messenger и Instagram под названием reimagine. Поделиться

Вот как она работает в групповом чате: Meta AI генерирует и делится первоначальным изображением, которое вы пригласили, затем ваш друг может нажать и удерживать изображение, чтобы изменить его с помощью простой текстовой подсказки, и Meta AI сгенерирует совершенно новое изображение, – пояснили в компании . Поделиться

Отмечается, что сервис бесплатный, но сейчас работает только в США. Разработчики обещают со временем устранить неисправности, чтобы генератор функционировал и в других странах.

При этом в течение следующих двух недель на сгенерированные в Imagine with Meta изображения будут добавляться невидимые водяные знаки – для обнаружения ИИ.

Многие изображения, созданные с помощью наших инструментов, уже имеют видимые водяные знаки, указывающие на использование ИИ, чтобы их не спутали с человеческой работой. В ближайшие недели мы добавим невидимые водяные знаки к изображению для повышения прозрачности. Хотя эти знаки незаметны для человеческого глаза, их можно обнаружить с помощью соответствующей модели. Они устойчивы к обычным манипуляциям с изображениями, такими как кадрирование, изменение цвета (яркости, контраста, шума), снимки экрана, наложение наклеек и т.д. – пояснили в Meta. Поделиться

ИИ Gemini от Google: что известно

Корпорация Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, обрабатывающую различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, и которая способна работать на любых устройствах – от центров обработки данных до мобильных устройств.

Об этом пишет Financial Times.

Версия Gemini была разработана специально для работы на мобильных устройствах и будет интегрирована в новые телефоны Google Pixel. Pixel 8 Pro – первый смартфон, созданный для работы под управлением Gemini Nano, – пишет FT. Поделиться

В компании добавили, что Gemini стала первой моделью ИИ, превзошедшей людей-экспертов в выполнении определенных задач, опередив модель GPT4 от OpenAI в нескольких тестах.

В частности, она может решать математические задачи, анализировать научные данные и выполнять продвинутую кодировку.

Gemini также будет интегрирован в Bard, чат-бот Google на базе ИИ на английском языке, доступный более чем в 170 странах, в том числе в США, Азии и Африке, компания планирует обновить его более мощным программным обеспечением в следующем году.

Однако Gemini пока не будет доступен в Европе и Великобритании, что, как объясняют в Google, связано с регуляторными помехами.