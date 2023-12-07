Meta объявила о запуске собственного генератора изображений на основе ИИ

Сервис Imagine with Meta AI бесплатный, но сейчас работает только в США. Разработчики обещают со временем устранить неисправности, чтобы генератор функционировал и в других странах.
Imagine with Meta AI запущен
Материнская компания Facebook – Meta – объявила, что запускает собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта Imagine with Meta AI.
Об этом говорится в официальном блоге компании.
Отмечается, что сервис бесплатный, но сейчас работает только в США. Разработчики обещают со временем устранить неисправности, чтобы генератор функционировал и в других странах.
При этом в течение следующих двух недель на сгенерированные в Imagine with Meta изображения будут добавляться невидимые водяные знаки – для обнаружения ИИ.
ИИ Gemini от Google: что известно
Корпорация Google представила свою самую совершенную модель искусственного интеллекта Gemini, обрабатывающую различные формы информации, такие как видео, аудио и текст, и которая способна работать на любых устройствах – от центров обработки данных до мобильных устройств.
Об этом пишет Financial Times.
В компании добавили, что Gemini стала первой моделью ИИ, превзошедшей людей-экспертов в выполнении определенных задач, опередив модель GPT4 от OpenAI в нескольких тестах.
В частности, она может решать математические задачи, анализировать научные данные и выполнять продвинутую кодировку.
Gemini также будет интегрирован в Bard, чат-бот Google на базе ИИ на английском языке, доступный более чем в 170 странах, в том числе в США, Азии и Африке, компания планирует обновить его более мощным программным обеспечением в следующем году.
Однако Gemini пока не будет доступен в Европе и Великобритании, что, как объясняют в Google, связано с регуляторными помехами.
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