Meta оголосила про запуск власного генератора зображень на основі ШІ

Сервіс Imagine with Meta AI є безкоштовним, але наразі працює лише у США. Розробники обіцяють згодом усунути несправності, щоб генератор функціонував і в інших країнах.
Imagine with Meta AI запущено
Материнська компанія Facebook - Meta - оголосила, що запускає власний генератор зображень на основі штучного інтелекту Imagine with Meta AI.
Про це йдеться в офіційному блозі компанії.
Зазначається, що сервіс є безкоштовним, але наразі працює лише у США. Розробники обіцяють згодом усунути несправності, щоб генератор функціонував і в інших країнах.
При цьому впродовж наступних двох тижнів на згенеровані в Imagine with Meta зображення додаватимуть невидимі водяні знаки – для виявлення ШІ.
ШІ Gemini від Google: що відомо
Корпорація Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, і яка здатна працювати на будь-яких пристроях – від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.
Про це пише Financial Times.
У компанії додали, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань, випередивши модель GPT4 від OpenAI у кількох тестах.
Зокрема, вона може розв'язувати математичні задачі, аналізувати наукові дані та виконувати просунуте кодування.
Gemini також буде інтегрований в Bard, чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах, в тому числі в США, Азії та Африці, компанія планує оновити його більш потужним програмним забезпеченням в наступному році.
Однак Gemini поки не буде доступний у Європі та Великій Британії, що, як пояснюють у Google, пов'язано з регуляторними перешкодами.
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