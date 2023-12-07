Meta оголосила про запуск власного генератора зображень на основі ШІ
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Meta оголосила про запуск власного генератора зображень на основі ШІ

META
Meta

Сервіс Imagine with Meta AI є безкоштовним, але наразі працює лише у США. Розробники обіцяють згодом усунути несправності, щоб генератор функціонував і в інших країнах.

Imagine with Meta AI запущено

Материнська компанія Facebook - Meta - оголосила, що запускає власний генератор зображень на основі штучного інтелекту Imagine with Meta AI.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Сьогодні ми раді додати нову функцію до Meta AI в Messenger та Instagram під назвою reimagine.

Ось як вона працює в груповому чаті: Meta AI генерує і ділиться початковим зображенням, яке ви запросили, потім ваш друг може натиснути і утримувати зображення, щоб змінити його за допомогою простої текстової підказки, і Meta AI згенерує абсолютно нове зображення, – пояснили в компанії.

Зазначається, що сервіс є безкоштовним, але наразі працює лише у США. Розробники обіцяють згодом усунути несправності, щоб генератор функціонував і в інших країнах.

При цьому впродовж наступних двох тижнів на згенеровані в Imagine with Meta зображення додаватимуть невидимі водяні знаки – для виявлення ШІ.

Багато зображень, створених за допомогою наших інструментів, уже мають видимі водяні знаки, що вказують на використання ШІ, аби їх не сплутали з людською роботою. Найближчими тижнями ми додамо невидимі водяні знаки до зображення для підвищення прозорості. Хоча ці знаки й непомітні для людського ока, їх можна виявити за допомогою відповідної моделі. Вони стійкі до звичайних маніпуляцій із зображеннями, як-от кадрування, зміна кольору (яскравості, контрасту, шуму), знімки екрану, накладання наліпок тощо, – пояснлии в Meta.

ШІ Gemini від Google: що відомо

Корпорація Google представила свою найдосконалішу модель штучного інтелекту Gemini, здатну обробляти різні форми інформації, такі як відео, аудіо та текст, і яка здатна працювати на будь-яких пристроях – від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.

Про це пише Financial Times.

Версія Gemini була розроблена спеціально для роботи на мобільних пристроях і буде інтегрована в новітні телефони Google Pixel. Pixel 8 Pro - перший смартфон, створений для роботи під керуванням Gemini Nano, – пише FT.

У компанії додали, що Gemini стала першою моделлю ШІ, яка перевершила людей-експертів у виконанні певних завдань, випередивши модель GPT4 від OpenAI у кількох тестах.

Зокрема, вона може розв'язувати математичні задачі, аналізувати наукові дані та виконувати просунуте кодування.

Gemini також буде інтегрований в Bard, чат-бот Google на базі ШІ англійською мовою, доступний у більш ніж 170 країнах, в тому числі в США, Азії та Африці, компанія планує оновити його більш потужним програмним забезпеченням в наступному році.

Однак Gemini поки не буде доступний у Європі та Великій Британії, що, як пояснюють у Google, пов'язано з регуляторними перешкодами.

Ми безумовно працюємо над цим і чітко співпрацюємо з місцевими регуляторами, щоб переконатися, що ми взаємодіємо з ними, перш ніж запускати продукт в будь-якій конкретній сфері, – сказали в Google.

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