Украинский стартап Respeecher создает голоса для Голливуда благодаря ИИ

Стартап стал известен благодаря воспроизведению голосов Дарта Вейдера и Люка Скайвокера для сериалов "Звездных войн", а также в 2023 – голоса Виктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Respeecher привлек 1 млн долл инвестиций
Украинский стартап Respeecher, создающий голоса для Голливуда и ААА игр благодаря искусственному интеллекту, объявил о привлечении инвестиций в сумме 1 млн долл.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Стартап стал известен, в частности, благодаря воспроизведению голосов Дарта Вейдера и Люка Скайвокера для сериалов "Звездных Войн", а также в 2023 году - голоса Виктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Также Respeecher будет воспроизводить голос Эдит Пиаф для биографического кино Warner Music.
Соучредитель и СEO Respeecher Александр Сердюк заявил, что привлеченные инвестиции "помогут продолжать превращать сервисный бизнес в платформу с усилением нравственной компоненты".
Мы расширили (и расширяем) команду и планируем усилить сразу несколько компонентов компании: технологическую уникальность, наш маркетплейс голосов, коммуникационные продукты, в том числе помощь пациентам с недостатками голоса.
В предыдущем раунде стартап привлек три миллиона инвестиций от Techstars, Comcast, ffVC, Technexus, Acrobator, ICU и на сегодняшний день общая сумма инвестиций составляет 4 млн дол.
Главный офис компании – в Киеве. Команда состоит из 50 человек, которую Respeeche планирует расширять в ближайшее время.
Respeecher – украинский стартап, который с помощью искусственного интеллекта позволяет одному человеку разговаривать голосом другого. Компания, основанная в 2018 году Александром Сердюком, Дмитрием Белевцовым и Грантом Рибером, создает синтетические голоса для Голливуда и AAA игр. Эта AI технология стремилась на Paramount+, Showtime, Disney+ и HBO.
В 2021 году стартап выиграл Emmy Awards за воспроизведение голоса президента Никсона в документальном фильме Event of Moon Disaster.
Новый фильм про Эдит Пиаф
Warner Music Group (WMG) сотрудничает с имением Эдит Пиаф для производства полнометражного фильма "Эдит".
Искусственный интеллект научили воспроизводить голос Пиафа, передав ему сотни голосовых клипов. WMG обещает, что полученный звук «еще больше усугубит достоверность и эмоциональное влияние ее истории».
Чтобы придать «современный взгляд» на историю певицы La Vie en Rose будет использована анимация, «в то время как включение архивных кадров, сценических и телевизионных выступлений, личных фото и телевизионных интервью предоставит зрителям аутентичный взгляд на важные моменты жизни Пиаф».
Также в фильме используют оригинальные выступления французской певицы, однако нет никаких объявлений о том, что ИИ используют для создания новой музыки.
Пока фильм находится на этапе разработки. Автором идеи является Джули Уэйл, режиссер французских документальных фильмов о Даяне Росс, Стинге и Стиве Вандере.
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