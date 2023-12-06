Украинский стартап Respeecher создает голоса для Голливуда благодаря ИИ

Стартап стал известен благодаря воспроизведению голосов Дарта Вейдера и Люка Скайвокера для сериалов "Звездных войн", а также в 2023 – голоса Виктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Respeecher привлек 1 млн долл инвестиций

Украинский стартап Respeecher, создающий голоса для Голливуда и ААА игр благодаря искусственному интеллекту, объявил о привлечении инвестиций в сумме 1 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В раунде присоединились предприниматель Гэри Вайнерчук и фонды ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, а также ICU. Привлеченные средства используют, чтобы масштабироваться и дальше развивать нравственное направление стартапа, – говорится в сообщении. Поделиться

Стартап стал известен, в частности, благодаря воспроизведению голосов Дарта Вейдера и Люка Скайвокера для сериалов "Звездных Войн", а также в 2023 году - голоса Виктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Также Respeecher будет воспроизводить голос Эдит Пиаф для биографического кино Warner Music.

Соучредитель и СEO Respeecher Александр Сердюк заявил, что привлеченные инвестиции "помогут продолжать превращать сервисный бизнес в платформу с усилением нравственной компоненты".

Мы расширили (и расширяем) команду и планируем усилить сразу несколько компонентов компании: технологическую уникальность, наш маркетплейс голосов, коммуникационные продукты, в том числе помощь пациентам с недостатками голоса.

Также мы продолжаем делать проект, который в мире может сделать только Respeecher – воспроизведение голосов в качестве уважаемого Голливуд, постепенно становясь все более весомым и надежным партнером как для гигантов оригинального контента, так и креаторов с очень ограниченными бюджетами, – добавил он. Поделиться

В предыдущем раунде стартап привлек три миллиона инвестиций от Techstars, Comcast, ffVC, Technexus, Acrobator, ICU и на сегодняшний день общая сумма инвестиций составляет 4 млн дол.

Главный офис компании – в Киеве. Команда состоит из 50 человек, которую Respeeche планирует расширять в ближайшее время.

Respeecher – украинский стартап, который с помощью искусственного интеллекта позволяет одному человеку разговаривать голосом другого. Компания, основанная в 2018 году Александром Сердюком, Дмитрием Белевцовым и Грантом Рибером, создает синтетические голоса для Голливуда и AAA игр. Эта AI технология стремилась на Paramount+, Showtime, Disney+ и HBO.

В 2021 году стартап выиграл Emmy Awards за воспроизведение голоса президента Никсона в документальном фильме Event of Moon Disaster.

Новый фильм про Эдит Пиаф

Warner Music Group (WMG) сотрудничает с имением Эдит Пиаф для производства полнометражного фильма "Эдит".

Искусственный интеллект научили воспроизводить голос Пиафа, передав ему сотни голосовых клипов. WMG обещает, что полученный звук «еще больше усугубит достоверность и эмоциональное влияние ее истории».

Чтобы придать «современный взгляд» на историю певицы La Vie en Rose будет использована анимация, «в то время как включение архивных кадров, сценических и телевизионных выступлений, личных фото и телевизионных интервью предоставит зрителям аутентичный взгляд на важные моменты жизни Пиаф».

Также в фильме используют оригинальные выступления французской певицы, однако нет никаких объявлений о том, что ИИ используют для создания новой музыки.

Пока фильм находится на этапе разработки. Автором идеи является Джули Уэйл, режиссер французских документальных фильмов о Даяне Росс, Стинге и Стиве Вандере.