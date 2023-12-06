Український стартап Respeecher створює голоси для Голлівуду завдяки ШІ

Стартап став відомим завдяки відтворенню голосів Дарта Вейдера і Люка Скайвокера для серіалів "Зоряних Воєн", а також у 2023 – голосу Віктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Respeecher залучив 1 млн дол інвестицій

Український стартап Respeecher, який створює голоси для Голлівуду та ААА ігор завдяки штучному інтелекту, оголосив про залучення інвестицій у сумі 1 млн дол.

Про це повідомила пресслужба компанії.

До раунду долучились підприємець Гері Вайнерчук та фонди ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, а також ICU. Залучені кошти використають щоб масштабуватись і надалі розвивати етичний напрямок стартапу, – йдеться у повідомленні. Поширити

Стартап став відомим, зокрема, завдяки відтворенню голосів Дарта Вейдера і Люка Скайвокера для серіалів "Зоряних Воєн", а також у 2023 - голосу Віктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Також Respeecher буде відтворювати голос Едіт Піаф для біографічного кіно Warner Music.

Співзасновник та СEO Respeecher Олександр Сердюк заявив, що залучені інвестиції "допоможуть продовжувати перетворювати сервісний бізнес у платформу з посиленням етичної компоненти".

Ми розширили (і розширяємо) команду і плануємо посилити одразу декілька компонентів компанії: технологічну унікальність, наш маркетплейс голосів, комунікаційні продукти, в тому числі допомога пацієнтам, що мають вади голосу.

Також ми продовжуємо робити проєкт, який у світі може зробити тільки Respeecher - відтворення голосів у якості, яку поважає Голлівуд, поступово стаючи все більш вагомим та надійним партнером як для гігантів оригінального контенту, так і креаторів з дуже обмеженими бюджетами, – додав він. Поширити

У попередньому раунді стартап залучив три мільйони інвестицій від Techstars, Comcast, ffVC, Technexus, Acrobator, ICU і на сьогодні загальна сума інвестицій становить 4 млн дол.

Головний офіс компанії – у Києві. Команда складається з 50 осіб, яку Respeeche планує розширювати найближчим часом.

Respeecher – український стартап, який за допомогою штучного інтелекту дозволяє одній людині розмовляти голосом іншої. Компанія, заснована у 2018 Олександром Сердюком, Дмитром Бєлєвцовим і Грантом Рібером, створює синтетичні голоси для Голлівуду та AAA ігор. Ця AI технологія стрімилась на Paramount+, Showtime, Disney+ та HBO.

У 2021 стартап виграв Emmy Awards за відтворення голосу президента Ніксона у документальному фільмі Event of Moon Disaster.

Новий фільм про Едіт Піаф

Warner Music Group (WMG) співпрацює з маєтком Едіт Піаф для виробництва повнометражного фільму «Едіт».

Штучний інтелект навчили відтворювати голос Піаф, передавши йому сотні голосових кліпів. WMG обіцяє, що отриманий звук «ще більше посилить достовірність і емоційний вплив її історії».

Щоб надати «сучасний погляд» на історію співачки La Vie en Rose буде використана анімація, «тоді як включення архівних кадрів, сценічних і телевізійних виступів, особистих фото і телевізійних інтерв’ю надасть глядачам автентичний погляд на важливі моменти життя Піаф».

Також у фільмі використають оригінальні виступи французької співачки, проте немає жодних оголошень про те, що ШІ використають для створення нової музики.

Поки фільм знаходиться на етапі розробки. Автором ідеї є Джулі Вейл, режисерка французьких документальних фільмів про Даяну Росс, Стінга та Стіві Вандера.