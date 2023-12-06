Український стартап Respeecher створює голоси для Голлівуду завдяки ШІ

Стартап став відомим завдяки відтворенню голосів Дарта Вейдера і Люка Скайвокера для серіалів "Зоряних Воєн", а також у 2023 – голосу Віктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Respeecher залучив 1 млн дол інвестицій
Український стартап Respeecher, який створює голоси для Голлівуду та ААА ігор завдяки штучному інтелекту, оголосив про залучення інвестицій у сумі 1 млн дол.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Стартап став відомим, зокрема, завдяки відтворенню голосів Дарта Вейдера і Люка Скайвокера для серіалів "Зоряних Воєн", а також у 2023 - голосу Віктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
Також Respeecher буде відтворювати голос Едіт Піаф для біографічного кіно Warner Music.
Співзасновник та СEO Respeecher Олександр Сердюк заявив, що залучені інвестиції "допоможуть продовжувати перетворювати сервісний бізнес у платформу з посиленням етичної компоненти".
Ми розширили (і розширяємо) команду і плануємо посилити одразу декілька компонентів компанії: технологічну унікальність, наш маркетплейс голосів, комунікаційні продукти, в тому числі допомога пацієнтам, що мають вади голосу.
У попередньому раунді стартап залучив три мільйони інвестицій від Techstars, Comcast, ffVC, Technexus, Acrobator, ICU і на сьогодні загальна сума інвестицій становить 4 млн дол.
Головний офіс компанії – у Києві. Команда складається з 50 осіб, яку Respeeche планує розширювати найближчим часом.
Respeecher – український стартап, який за допомогою штучного інтелекту дозволяє одній людині розмовляти голосом іншої. Компанія, заснована у 2018 Олександром Сердюком, Дмитром Бєлєвцовим і Грантом Рібером, створює синтетичні голоси для Голлівуду та AAA ігор. Ця AI технологія стрімилась на Paramount+, Showtime, Disney+ та HBO.
У 2021 стартап виграв Emmy Awards за відтворення голосу президента Ніксона у документальному фільмі Event of Moon Disaster.
Новий фільм про Едіт Піаф
Warner Music Group (WMG) співпрацює з маєтком Едіт Піаф для виробництва повнометражного фільму «Едіт».
Штучний інтелект навчили відтворювати голос Піаф, передавши йому сотні голосових кліпів. WMG обіцяє, що отриманий звук «ще більше посилить достовірність і емоційний вплив її історії».
Щоб надати «сучасний погляд» на історію співачки La Vie en Rose буде використана анімація, «тоді як включення архівних кадрів, сценічних і телевізійних виступів, особистих фото і телевізійних інтерв’ю надасть глядачам автентичний погляд на важливі моменти життя Піаф».
Також у фільмі використають оригінальні виступи французької співачки, проте немає жодних оголошень про те, що ШІ використають для створення нової музики.
Поки фільм знаходиться на етапі розробки. Автором ідеї є Джулі Вейл, режисерка французьких документальних фільмів про Даяну Росс, Стінга та Стіві Вандера.
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