Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2023 году – список
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Google обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2023 году – список

Google
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Источник:  Google

Google опубликовал итоговый рейтинг поисковых запросов украинских пользователей за 2023 год. Украинцев в основном интересовали темы, связанные с войной.

Что искали украинцы в Google в 2023 году

Первую позицию среди украинских поисковых запросов у Google занял запрос "Карта воздушных тревог".

На втором месте был запрос "График отключения света", а на третьем – Пригожин. Также среди трендовых запросов года – Deep State, Израиль и Каховская ГЭС.

Фото – google.com

В рейтинге персон, интерес к которым рос больше всего в течение года, первое место занял Министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украинцы также интересовались такими людьми как Спартак Суббота, Александр Усик, Кирилл Буданов и Ирина Фарион.

Относительно людей, которые умерли в 2023 году, больше всего запросов было о предводителе ППК "Вагнер" Евгении Пригожине, певице Нине Матвиенко и погибшем руководителе МВД Денисе Монастырском.

В категории "Покупка года" украинцы больше всего интересовались, где купить калий йодид.

Также среди топовых запросов по поводу покупок – лидер в прошлом году генератор, онлайн билеты на Укрзализныцю, новая модель iPhone и повербанк.

Фото – google.com

В 2023 году украинские пользователи искали, что такое гепатит А, ХАМАС и РЭБ. Кроме того, украинцы пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающий об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. Также в первой десятке – "Аватар 2: Путь воды", украинская анимация "Мавка", самый кассовый фильм года в мире "Барби" и трагикомедия украинского режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург".

Как формируется рейтинг запросов Google

Рейтинг запросов года составляется на основе того, популярность каких поисковых запросов в разных категориях выросла больше всего за год.

В результате анализа и подсчета тех или иных запросов такой рейтинг наглядно демонстрирует, какие тенденции поиска и чем больше всего интересуются люди именно сегодня.

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