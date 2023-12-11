У США назвали номінантів на премію "Золотий глобус" — список

Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила номінантів на 81-ту премію «Золотий глобус». У лідерах серед номінацій опинилися стрічки «Барбі» та «Оппенгеймер».
Номінанти на Золотий глобус-2023
Найкращий драматичний фільм (драма):
«Анатомія падіння» (Anatomy of a Fall)
«Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)
«Маестро» (Maestro)
«Оппенгеймер» (Oppenheimer)
«Минулі життя» (Past Lives)
«Зона інтересів» (The Zone of Interest)
Найкраща актриса в драматичному фільмі:
Аннетт Бенінг («Ніад»)
Кейлі Спені («Прісцилла»)
Кері Малліган («Маестро»)
Грета Лі («Минулі життя»)
Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)
Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)
Найкращий актор у драматичному фільмі:
Ендрю Скотт («Незнайомці»)
Баррі Кіоган («Солтберн»)
Бредлі Купер («Маестро»)
Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)
Колман Домінго («Растін»)
Леонардо Ді Капріо («Вбивці квіткової повні»)
Найкращий мюзикл або комедія:
«Ейр» (Air)
«Американське чтиво» (American Fiction)
«Барбі» (Barbie)
«Залишені» (The Holdovers)
«Травень, грудень» (May, december)
«Бідолахи» (Poor Things)
Найкраща актриса в мюзиклі або комедії:
Алма Певсті («Опале листя»)
Емма Стоун («Бідолахи»)
Фантасія Барріно («Барва пурпурова»)
Дженніфер Лоуренс («Без образ»)
Марго Роббі («Барбі»)
Наталі Портман («Травень, грудень»)
Найкращий актор у мюзиклі або комедії:
Джеффрі Райт («Американське чтиво»)
Хоакін Фенікс («Усі страхи Бо»)
Метт Деймон («Ейр»)
Ніколас Кейдж («Сценарій мрії»)
Пол Джаматті («Залишені»)
Тімоті Шаламе («Вонка»)
Найкращий режисер:
Бредлі Купер («Маестро»)
Селін Сонг («Минулі життя»)
Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)
Грета Гервіг («Барбі»)
Мартін Скорсезе («Вбивці місячної повні»)
Йоргос Лантімос («Бідолахи»)
Церемонія вручення премії «Золотий глобус» відбудеться 7 січня в Лос-Анджелесі.
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