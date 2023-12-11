У США назвали номінантів на премію "Золотий глобус" — список
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У США назвали номінантів на премію "Золотий глобус" — список

Золотий глобус
Джерело:  goldenglobes.com

Асоціація іноземної преси Голлівуду оголосила номінантів на 81-ту премію «Золотий глобус». У лідерах серед номінацій опинилися стрічки «Барбі» та «Оппенгеймер».

Номінанти на Золотий глобус-2023

Найкращий драматичний фільм (драма):

  • «Анатомія падіння» (Anatomy of a Fall)

  • «Вбивці квіткової повні» (Killers of the Flower Moon)

  • «Маестро» (Maestro)

  • «Оппенгеймер» (Oppenheimer)

  • «Минулі життя» (Past Lives)

  • «Зона інтересів» (The Zone of Interest)

Найкраща актриса в драматичному фільмі:

  • Аннетт Бенінг («Ніад»)

  • Кейлі Спені («Прісцилла»)

  • Кері Малліган («Маестро»)

  • Грета Лі («Минулі життя»)

  • Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)

  • Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)

Найкращий актор у драматичному фільмі:

  • Ендрю Скотт («Незнайомці»)

  • Баррі Кіоган («Солтберн»)

  • Бредлі Купер («Маестро»)

  • Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

  • Колман Домінго («Растін»)

  • Леонардо Ді Капріо («Вбивці квіткової повні»)

Найкращий мюзикл або комедія:

  • «Ейр» (Air)

  • «Американське чтиво» (American Fiction)

  • «Барбі» (Barbie)

  • «Залишені» (The Holdovers)

  • «Травень, грудень» (May, december)

  • «Бідолахи» (Poor Things)

Найкраща актриса в мюзиклі або комедії:

  • Алма Певсті («Опале листя»)

  • Емма Стоун («Бідолахи»)

  • Фантасія Барріно («Барва пурпурова»)

  • Дженніфер Лоуренс («Без образ»)

  • Марго Роббі («Барбі»)

  • Наталі Портман («Травень, грудень»)

Найкращий актор у мюзиклі або комедії:

  • Джеффрі Райт («Американське чтиво»)

  • Хоакін Фенікс («Усі страхи Бо»)

  • Метт Деймон («Ейр»)

  • Ніколас Кейдж («Сценарій мрії»)

  • Пол Джаматті («Залишені»)

  • Тімоті Шаламе («Вонка»)

Найкращий режисер:

  • Бредлі Купер («Маестро»)

  • Селін Сонг («Минулі життя»)

  • Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)

  • Грета Гервіг («Барбі»)

  • Мартін Скорсезе («Вбивці місячної повні»)

  • Йоргос Лантімос («Бідолахи»)

Церемонія вручення премії «Золотий глобус» відбудеться 7 січня в Лос-Анджелесі.

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