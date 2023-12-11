В США назвали номинантов на премию "Золотой глобус" — список
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В США назвали номинантов на премию "Золотой глобус" — список

Золотой глобус
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Источник:  goldenglobes.com

Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила номинантов на 81-ю премию «Золотой глобус». В лидерах среди номинаций оказались фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».

Номинанты на Золотой глобус-2023.

Лучший драматический фильм (драма):

  • "Анатомия падения" (Anatomy of a Fall)

  • «Убийцы цветочного полнолуния» (Killers of the Flower Moon)

  • "Маэстро" (Maestro)

  • "Оппенгеймер" (Oppenheimer)

  • «Прошлые жизни» (Past Lives)

  • "Зона интересов" (The Zone of Interest)

Лучшая актриса в драматическом фильме:

  • Аннетт Беннинг («Ниад»)

  • Кейли Спени («Присцилла»)

  • Кэри Маллиган («Маэстро»)

  • Грета Ли («Прошлые жизни»)

  • Лили Гладстон («Убийцы цветочного полнолуния»)

  • Сандра Гюллер («Анатомия падения»)

Лучший актер в драматическом фильме:

  • Эндрю Скотт («Незнакомцы»)

  • Барри Киоган («Солтберн»)

  • Брэдли Купер («Маэстро»)

  • Киллиан Мерфи (Оппенгеймер)

  • Колман Доминго («Растин»)

  • Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочного полнолуния»)

Лучший мюзикл или комедия:

  • "Эйр" (Air)

  • «Американское чтиво» (American Fiction)

  • "Барби" (Barbie)

  • «Оставленные» (The Holdovers)

  • «Май, декабрь» (May, december)

  • «Бедолахи» (Poor Things)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии:

  • Алма Певсти («Опавшие листья»)

  • Эмма Стоун («Бедолахи»)

  • Фантасия Баррино («Цвет пурпурный»)

  • Дженнифер Лоуренс («Без образ»)

  • Марго Робби («Барби»)

  • Натали Портман («Май, декабрь»)

Лучший актер в мюзикле или комедии:

  • Джеффри Райт («Американское чтиво»)

  • Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)

  • Мэтт Дэймон («Эйр»)

  • Николас Кейдж («Сценарий мечты»)

  • Пол Джаматти («Оставленные»)

  • Тимоти Шаламе («Вонка»)

Лучший режиссер:

  • Брэдли Купер («Маэстро»)

  • Селин Сонг («Прошедшие жизни»)

  • Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

  • Грета Гервиг («Барби»)

  • Мартин Скорсезе («Убийцы лунного полнолуния»)

  • Йоргос Лантимос («Бедолахи»)

Церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 7 января в Лос-Анджелесе.

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