В США назвали номинантов на премию "Золотой глобус" — список

Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявила номинантов на 81-ю премию «Золотой глобус». В лидерах среди номинаций оказались фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».
Номинанты на Золотой глобус-2023.
Лучший драматический фильм (драма):
"Анатомия падения" (Anatomy of a Fall)
«Убийцы цветочного полнолуния» (Killers of the Flower Moon)
"Маэстро" (Maestro)
"Оппенгеймер" (Oppenheimer)
«Прошлые жизни» (Past Lives)
"Зона интересов" (The Zone of Interest)
Лучшая актриса в драматическом фильме:
Аннетт Беннинг («Ниад»)
Кейли Спени («Присцилла»)
Кэри Маллиган («Маэстро»)
Грета Ли («Прошлые жизни»)
Лили Гладстон («Убийцы цветочного полнолуния»)
Сандра Гюллер («Анатомия падения»)
Лучший актер в драматическом фильме:
Эндрю Скотт («Незнакомцы»)
Барри Киоган («Солтберн»)
Брэдли Купер («Маэстро»)
Киллиан Мерфи (Оппенгеймер)
Колман Доминго («Растин»)
Леонардо Ди Каприо («Убийцы цветочного полнолуния»)
Лучший мюзикл или комедия:
"Эйр" (Air)
«Американское чтиво» (American Fiction)
"Барби" (Barbie)
«Оставленные» (The Holdovers)
«Май, декабрь» (May, december)
«Бедолахи» (Poor Things)
Лучшая актриса в мюзикле или комедии:
Алма Певсти («Опавшие листья»)
Эмма Стоун («Бедолахи»)
Фантасия Баррино («Цвет пурпурный»)
Дженнифер Лоуренс («Без образ»)
Марго Робби («Барби»)
Натали Портман («Май, декабрь»)
Лучший актер в мюзикле или комедии:
Джеффри Райт («Американское чтиво»)
Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)
Мэтт Дэймон («Эйр»)
Николас Кейдж («Сценарий мечты»)
Пол Джаматти («Оставленные»)
Тимоти Шаламе («Вонка»)
Лучший режиссер:
Брэдли Купер («Маэстро»)
Селин Сонг («Прошедшие жизни»)
Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Грета Гервиг («Барби»)
Мартин Скорсезе («Убийцы лунного полнолуния»)
Йоргос Лантимос («Бедолахи»)
Церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 7 января в Лос-Анджелесе.
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