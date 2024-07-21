15 Одесский международный кинофестиваль. Известные фильмы-победители

20 июля прошла церемония закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля. Во время мероприятия международное жюри назвало фильмы, ставшие победителями этого года.

Какие фильмы стали победителями 15-го Одесского международного кинофестиваля

Во время мероприятия международное и национальное жюри объявили победителей кинофорума.

В номинации "Лучший европейский фильм" отличие "Особое упоминание" получила лента "Черничные мечты" (режиссер Елене Микаберидзе, Грузия, Франция, Бельгия, Катар). Награду «Второе особое упоминание» получил фильм «Секс» (режиссер Даг Йоган Хаугеруд , Норвегия).

Лучшим европейским фильмом признана социальная лента польского режиссера Гжегожа Дембовского «Почти ничего» .

Награду от Международной федерерации кинопрессы — приз FIPRESCI — получила украинская документальная лента «Союз Перуна» (режиссер Евгений Мазуренко ).

Жюри Национального конкурса определило следующих победителей:

Первое специальное упоминание — «Кислородная станция», режиссер Иван Тимченко.

Второе особое упоминание — «Яса», режиссер Сергей Маслобойщиков.

Лучший документальный фильм — «Гляделов», режиссер Ксения Кравцова.

Лучший игровой фильм — «Серые пчелы», режиссер Дмитрий Моисеев.

Приз за лучшую песню/музыку — «Кислородная станция».

15-й ОМКФ состоялся с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве, при поддержке Государственного агентства Украины по кино, программы «Креативная Европа» Европейского Союза, Украинского культурного фонда и Польского Института в Киеве.

Что известно об ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был начат 2010 для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки и развития отечественного кинематографа.

За годы существования он смог стать одним из самых больших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе и одним из самых больших событий украинской индустрии кино.

Традиционно проходил ежегодно в середине июля и до 2021 г. объединял три конкурса: международную, национальную и европейскую программы. Кроме того, ОМКФ проводил внеконкурсные показы, индустриальные события, мастер-классы и презентации будущих кинопроектов.