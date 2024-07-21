15 Одесский международный кинофестиваль. Известные фильмы-победители
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15 Одесский международный кинофестиваль. Известные фильмы-победители

15 Одесский международный кинофестиваль. Известные фильмы-победители
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Источник:  online.ua

20 июля прошла церемония закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля. Во время мероприятия международное жюри назвало фильмы, ставшие победителями этого года.

Главные тезисы

 

  • Среди победителей были такие фильмы как «Черничные мечты», «Секс», «Почти ничего», «Союз Перуна», «Кислородная станция» и другие.
  • Одесский международный кинофестиваль призван популяризировать интеллектуальное кино среди украинских зрителей и развивать отечественную кинематографию.
  • За годы своего существования ОМКФ стал крупнейшим зрительским кинофестивалем Восточной Европы и значимым событием в украинской индустрии кино.

Какие фильмы стали победителями 15-го Одесского международного кинофестиваля

Во время мероприятия международное и национальное жюри объявили победителей кинофорума.

В номинации "Лучший европейский фильм" отличие "Особое упоминание" получила лента "Черничные мечты" (режиссер Елене Микаберидзе, Грузия, Франция, Бельгия, Катар). Награду «Второе особое упоминание» получил фильм «Секс» (режиссер Даг Йоган Хаугеруд , Норвегия).

Лучшим европейским фильмом признана социальная лента польского режиссера Гжегожа Дембовского «Почти ничего» .

Награду от Международной федерерации кинопрессы — приз FIPRESCI — получила украинская документальная лента «Союз Перуна» (режиссер Евгений Мазуренко ).

Жюри Национального конкурса определило следующих победителей:

  • Первое специальное упоминание — «Кислородная станция», режиссер Иван Тимченко.

  • Второе особое упоминание — «Яса», режиссер Сергей Маслобойщиков.

  • Лучший документальный фильм — «Гляделов», режиссер Ксения Кравцова.

  • Лучший игровой фильм — «Серые пчелы», режиссер Дмитрий Моисеев.

  • Приз за лучшую песню/музыку — «Кислородная станция».

15-й ОМКФ состоялся с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве, при поддержке Государственного агентства Украины по кино, программы «Креативная Европа» Европейского Союза, Украинского культурного фонда и Польского Института в Киеве.

Что известно об ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был начат 2010 для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки и развития отечественного кинематографа.

За годы существования он смог стать одним из самых больших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе и одним из самых больших событий украинской индустрии кино.

Традиционно проходил ежегодно в середине июля и до 2021 г. объединял три конкурса: международную, национальную и европейскую программы. Кроме того, ОМКФ проводил внеконкурсные показы, индустриальные события, мастер-классы и презентации будущих кинопроектов.

В разные годы гостями Одесского кинофестиваля были такие мировые звезды как Катрин Деньов, Питер Гринуэй, Киллиан Мерфи, Кшиштоф Занусси, Джон Малкович, Клаудиа Кардиналле, Даррен Аронофски, Джеральдина Чаплин и другие.

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