15 Одесский международный кинофестиваль. Известные фильмы-победители

20 июля прошла церемония закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля. Во время мероприятия международное жюри назвало фильмы, ставшие победителями этого года.
Главные тезисы
- Среди победителей были такие фильмы как «Черничные мечты», «Секс», «Почти ничего», «Союз Перуна», «Кислородная станция» и другие.
- Одесский международный кинофестиваль призван популяризировать интеллектуальное кино среди украинских зрителей и развивать отечественную кинематографию.
- За годы своего существования ОМКФ стал крупнейшим зрительским кинофестивалем Восточной Европы и значимым событием в украинской индустрии кино.
Какие фильмы стали победителями 15-го Одесского международного кинофестиваля
Во время мероприятия международное и национальное жюри объявили победителей кинофорума.
В номинации "Лучший европейский фильм" отличие "Особое упоминание" получила лента "Черничные мечты" (режиссер Елене Микаберидзе, Грузия, Франция, Бельгия, Катар). Награду «Второе особое упоминание» получил фильм «Секс» (режиссер Даг Йоган Хаугеруд , Норвегия).
Лучшим европейским фильмом признана социальная лента польского режиссера Гжегожа Дембовского «Почти ничего» .
Награду от Международной федерерации кинопрессы — приз FIPRESCI — получила украинская документальная лента «Союз Перуна» (режиссер Евгений Мазуренко ).
Жюри Национального конкурса определило следующих победителей:
Первое специальное упоминание — «Кислородная станция», режиссер Иван Тимченко.
Второе особое упоминание — «Яса», режиссер Сергей Маслобойщиков.
Лучший документальный фильм — «Гляделов», режиссер Ксения Кравцова.
Лучший игровой фильм — «Серые пчелы», режиссер Дмитрий Моисеев.
Приз за лучшую песню/музыку — «Кислородная станция».
15-й ОМКФ состоялся с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве, при поддержке Государственного агентства Украины по кино, программы «Креативная Европа» Европейского Союза, Украинского культурного фонда и Польского Института в Киеве.
Что известно об ОМКФ
Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) был начат 2010 для популяризации интеллектуального кино среди украинских зрителей, а также для поддержки и развития отечественного кинематографа.
За годы существования он смог стать одним из самых больших зрительских кинофестивалей в Восточной Европе и одним из самых больших событий украинской индустрии кино.
Традиционно проходил ежегодно в середине июля и до 2021 г. объединял три конкурса: международную, национальную и европейскую программы. Кроме того, ОМКФ проводил внеконкурсные показы, индустриальные события, мастер-классы и презентации будущих кинопроектов.
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