15-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Відомі фільми-переможці

20 липня відбулася церемонія закриття 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Під час заходу міжнародне журі назвало фільми, які стали цьогорічними переможцями.

Які фільми стали переможцями 15-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Під час заходу міжнародне та національне журі оголосили переможців цьогорічного кінофоруму.

У номінації «Найкращий європейський фільм» відзнаку «Особлива згадка» отримала стрічка «Чорничні мрії» (режисерка Елене Мікаберідзе, Грузія, Франція, Бельгія, Катар). Відзнаку «Друга особлива згадка» здобув фільм «Секс» (режисер Даґ Йоган Хауґеруд, Норвегія).

Найкращим європейським фільмом визнано соціальну стрічку польського режисера Ґжеґожа Дембовського «Майже нічого».

Нагороду від Міжнародної федерерації кінопреси — приз FIPRESCI — здобула українська документальна стрічка «Сопілка Перуна» (режисер Євген Мазуренко).

Журі Національного конкурсу визначило наступних переможців:

Перша спеціальна згадка — «Киснева станція», режисер Іван Тимченко.

Друга особлива згадка — «Яса», режисер Сергій Маслобойщиков.

Найкращий документальний фільм — «Глядєлов», режисерка Ксенія Кравцова.

Найкращий ігровий фільм — «Сірі бджоли», режисер Дмитро Мойсеєв.

Приз за найкращу пісню/музику — «Киснева станція».

15-й ОМКФ відбувся з 12 по 20 липня 2024 року у Києві, за підтримки Державного агентства України з питань кіно, програми «Креативна Європа» Європейського Союзу, Українського культурного фонду та Польського Інституту в Києві.

Що відомо про ОМКФ

Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) був започаткований 2010 року для популяризації інтелектуального кіно серед українських глядачів, а також для підтримки та розвитку вітчизняного кінематографа.

За роки існування він зміг стати одним з найбільших глядацьких кінофестивалів у Східній Європі та однією з найбільших подій української індустрії кіно.

Традиційно проходив щороку в середині липня та до 2021 року поєднував три конкурси: міжнародну, національну та європейську програми. Крім того, ОМКФ проводив позаконкурсні покази, індустрійні події, майстер-класи та презентації майбутніх кінопроєктів.