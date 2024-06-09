Документальний фільм режисера Сенцова про війну в Україні покажуть на фестивалі в Карлових Варах

На Міжнародному кінофестивалі у Чехії “Карлові Вари” покажуть документальний фільм українського режисера Олега Сенцова. В основі стрічки випадково знятий бій.
Головні тези:
- На фестивалі у Карлових Варах буде показаний документальний фільм «Реал» Олега Сенцова у рамках програми «Спеціальні покази».
- Документальна стрічка «Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів» розкриває історії іноземних легіонерів, які воюють у складі ЗСУ проти армії РФ, включаючи трагічні долі бійців, які загинули на полі бою.
- Цікавитеся мотивацією бійців та їх почуттями? Фільм «Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів» проливає світло на ці аспекти.
- Прем'єра документального фільму Олега Сенцова та стрічки про Інтернаціональний легіон вразить глядачів своїми реалістичними подробицями російсько–української війни.
Фільм “Реал” покажуть у межах програми “Спеціальні покази”
В основі фільму “Реал” — випадково знятий на тактичну камеру один з боїв, в якому Олег Сенцов взяв участь, коли його БТР був уражений ворогом.
Тоді Олег укрився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою “Реал”.
Фестиваль пройде з 28 червня по 6 липня.
Зазначимо, восени минулого року режисер Олег Сенцов розповів про свою мотивацію воювати та бойовий досвід під Авдіївкою:
Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон
Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену online.ua було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.
Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».
Герої стрічки боєць Ерік Варгас та командир взводу Міхал загинули на полі бою, воюючи у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.
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