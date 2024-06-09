Документальний фільм режисера Сенцова про війну в Україні покажуть на фестивалі в Карлових Варах

На Міжнародному кінофестивалі у Чехії “Карлові Вари” покажуть документальний фільм українського режисера Олега Сенцова. В основі стрічки випадково знятий бій.

Фільм “Реал” покажуть у межах програми “Спеціальні покази”

В основі фільму “Реал” — випадково знятий на тактичну камеру один з боїв, в якому Олег Сенцов взяв участь, коли його БТР був уражений ворогом.

Тоді Олег укрився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою “Реал”.

Фестиваль пройде з 28 червня по 6 липня.

Зазначимо, восени минулого року режисер Олег Сенцов розповів про свою мотивацію воювати та бойовий досвід під Авдіївкою:

Я і раніше не дуже любив Путіна, розумів, що це всесвітнє зло. Але після того, що він зробив та продовжує робити з Україною, для мене ця війна стала особистою. Поширити

Документальна стрічка про Інтернаціональний легіон

Документальний проєкт "Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів" продакшену online.ua було створено у 2023 році за сприяння ГУР МО України.

Стрічка розповідає про іноземців, які воюють у складі Збройних сил України проти армії РФ ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Іноземні легіонери дають відсіч московській армії разом з військовослужбовцями ЗСУ. Хто ці гідні люди? Яка їхня мотивація? Як вони воюють і що відчувають? Про все це у фільмі «Інтернаціональний легіон. Воля без кордонів».

Герої стрічки боєць Ерік Варгас та командир взводу Міхал загинули на полі бою, воюючи у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України.