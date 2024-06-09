Документальный фильм режиссера Сенцова о войне в Украине покажут на фестивале в Карловых Варах
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Документальный фильм режиссера Сенцова о войне в Украине покажут на фестивале в Карловых Варах

Олег Сенцов
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Источник:  online.ua

На Международном кинофестивале в Чехии "Карловы Вары" покажут документальный фильм украинского режиссера Олега Сенцова. В основе ленты случайно снят бой.

Главные тезисы

  • Документальный фильм украинского режиссера Олега Сенцова будет показан на кинофестивале в Карловых Варах
  • Лента раскрывает истории иностранных легионеров, воюющих в составе ВСУ против армии РФ и трагические судьбы погибших бойцов
  • Фильм проливает свет на мотивацию бойцов и их чувства во время войны в Украине
  • Премьера документального фильма поразит зрителей реалистическими подробностями российско-украинской войны
  • Боец Эрик Варгас и командир Михал из Интернационального легиона погибли на поле боя, сражаясь в составе ВСУ

Фильм "Реал" покажут в рамках программы "Специальные показы"

В основе фильма "Реал" - случайно снятый на тактическую камеру один из боев, в котором Олег Сенцов принял участие, когда его БТР был поражен врагом.

Тогда Олег укрылся в ближайшей траншее и с помощью радиосвязи пытался организовать эвакуацию части своего подразделения, которое было под обстрелом, почти без боеприпасов, на позиции под кодовым названием "Реал".

Фестиваль пройдет с 28 июня по 6 июля.

Отметим, осенью прошлого года режиссер Олег Сенцов рассказал о своей мотивации воевать и боевом опыте под Авдеевкой:

Я и раньше не очень любил Путина, понимал, что это всемирное зло. Но после того, что он сделал и продолжает делать с Украиной, эта война стала для меня личной.

Документальная лента о Интернациональном легионе

Документальный проект "Интернациональный Легион. Воля без границ" продакшен online.ua был создан в 2023 году при содействии ГУР МО Украины.

Лента рассказывает об иностранцах, воюющих в составе Вооруженных сил Украины против армии РФ еще с начала полномасштабного вторжения России.

Иностранные легионеры дают отпор московской армии вместе с военнослужащими ВСУ. Кто эти достойные люди? Какова их мотивация? Как они воюют и что ощущают? Обо всем этом в фильме «Интернациональный легион. Воля без границ».

Герои картины боец Эрик Варгас и командир взвода Михал погибли на поле боя, воюя в составе Интернационального легиона Вооруженных сил Украины.

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