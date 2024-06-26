Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії

У сучасному світі недостатньо зробити фільм. У сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази та продовжувати говорити, щоби правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива.