Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії

До списку нових членів кіноакадемії увійшли 19 лауреатів премії «Оскар» у минулому.
Головні тези:
- Мстислав Чернов отримав запрошення стати членом Американської кіноакадемії, де голосуватиме за номінантів на церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.
- Мстислав Чернов разом із іншими видатними діячами кіноіндустрії став частиною Оскарівської спільноти у 2025 році.
- Український режисер створив документальну стрічку «20 днів у Маріуполі», яка отримала Оскар у категорії «Найкращий документальний фільм».
- У своїй роботі режисер прагне не лише створювати фільми, але й просувати правду та мову правди через свої роботи, отримавши підтримку від мільйонів українців.
Мстислав Чернов голосуватиме за номінантів на церемонії вручення «Оскар» у 2025 році
Режисера фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова запросили стати членом Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.
Він разом із 487 іншими діячами кіноіндустрії отримає право голосувати на номінантів на майбутній 97-й церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.
До списку нових членів кіноакадемії також увійшли актори, кастинг-директори, художники з костюмів, документалісти, продюсери, гримери та перукарі.
19 із них — лауреати премії «Оскар» у минулому. Серед тих, хто отримав запрошення: Кетрін О'Хара, Джессіка Альба, Лілі Гладстон, Грета Лі та інші.
Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар
Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" виборола статуетку у категорії «Найкращий документальний фільм» .
Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.
Міністерство культури та інформаційної політики подякувала авторам фільму за їхню роботу.
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