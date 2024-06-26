Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії
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Українського режисера Чернова запросили до Американської кіноакадемії

Мстислав Чернов
Джерело:  Variety

До списку нових членів кіноакадемії увійшли 19 лауреатів премії «Оскар» у минулому.

Головні тези:

  • Мстислав Чернов отримав запрошення стати членом Американської кіноакадемії, де голосуватиме за номінантів на церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.
  • Мстислав Чернов разом із іншими видатними діячами кіноіндустрії став частиною Оскарівської спільноти у 2025 році.
  • Український режисер створив документальну стрічку «20 днів у Маріуполі», яка отримала Оскар у категорії «Найкращий документальний фільм».
  • У своїй роботі режисер прагне не лише створювати фільми, але й просувати правду та мову правди через свої роботи, отримавши підтримку від мільйонів українців.

Мстислав Чернов голосуватиме за номінантів на церемонії вручення «Оскар» у 2025 році

Режисера фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова запросили стати членом Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Він разом із 487 іншими діячами кіноіндустрії отримає право голосувати на номінантів на майбутній 97-й церемонії вручення «Оскар» у 2025 році.

Ми раді вітати нових членів Академії цього року. Ці напрочуд талановиті художники та професіонали з усього світу справили значний вплив на нашу кінематографічну спільноту — йдеться у заяві генерального директора Академії Білла Крамера та президента Академії Джанет Янг.

До списку нових членів кіноакадемії також увійшли актори, кастинг-директори, художники з костюмів, документалісти, продюсери, гримери та перукарі.

19 із них — лауреати премії «Оскар» у минулому. Серед тих, хто отримав запрошення: Кетрін О'Хара, Джессіка Альба, Лілі Гладстон, Грета Лі та інші.

Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов привіз до Києва перший український Оскар

Українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" виборола статуетку у категорії «Найкращий документальний фільм» .

Документальну стрічку "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко.

Міністерство культури та інформаційної політики подякувала авторам фільму за їхню роботу.

У сучасному світі недостатньо зробити фільм. У сучасному світі недостатньо навіть показати його мільйонам людей. Треба кожен день наводити докази та продовжувати говорити, щоби правда не була спаплюжена, щоб її не перебрехали. Тому підтримка мільйонів українців для нас була надважлива.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

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