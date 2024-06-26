Украинского режиссера Чернова пригласили в Американскую киноакадемию
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Культура
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Украинского режиссера Чернова пригласили в Американскую киноакадемию

Мстислав Чернов
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Источник:  Variety

В список новых членов киноакадемии вошли 19 лауреатов премии "Оскар" в прошлом.

Главные тезисы

  • Мстислав Чернов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии, где будет голосовать за номинантов на церемонии вручения Оскар в 2025 году.
  • Мстислав Чернов вместе с другими видными деятелями киноиндустрии стал частью Оскаровского сообщества в 2025 году.
  • Украинский режиссер создал документальную ленту «20 дней в Мариуполе», которая получила Оскар в категории «Лучший документальный фильм».
  • В своей работе режиссер стремится не только создавать фильмы, но и продвигать правду и язык правды через свои работы, получив поддержку миллионов украинцев.

Мстислав Чернов будет голосовать за номинантов на церемонии вручения «Оскар» в 2025 году

Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук.

Он вместе с 487 другими деятелями киноиндустрии получит право голосовать за номинантов на предстоящей 97-й церемонии вручения «Оскар» в 2025 году.

Мы рады приветствовать новых членов Академии в этом году. Эти удивительно талантливые художники и профессионалы со всего мира оказали значительное влияние на наше кинематографическое сообщество — говорится в заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Академии Джанет Янг.

В список новых членов киноакадемии также вошли актеры, кастинг-директора, художники из костюмов, документалисты, продюсеры, гримеры и парикмахеры.

19 из них – лауреаты премии «Оскар» в прошлом. Среди тех, кто получил приглашение: Кэтрин О'Хара, Джессика Альба, Лили Гладстон, Грета Ли и другие.

Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" добыла в борьбе статуэтку в категории «Лучший документальный фильм» .

Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Министерство культуры и информационной политики поблагодарило авторов фильма за их работу.

В современном мире недостаточно сделать фильм. В современном мире недостаточно даже показать его миллионам людей. Надо каждый день приводить доказательства и продолжать говорить, чтобы правда не была осквернена, чтобы ее не врали. Поэтому поддержка миллионов украинцев была для нас сверхважной.

Мстислав Чернов

Мстислав Чернов

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