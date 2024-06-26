Украинского режиссера Чернова пригласили в Американскую киноакадемию

В современном мире недостаточно сделать фильм. В современном мире недостаточно даже показать его миллионам людей. Надо каждый день приводить доказательства и продолжать говорить, чтобы правда не была осквернена, чтобы ее не врали. Поэтому поддержка миллионов украинцев была для нас сверхважной.