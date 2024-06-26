Украинского режиссера Чернова пригласили в Американскую киноакадемию

В список новых членов киноакадемии вошли 19 лауреатов премии "Оскар" в прошлом.
Главные тезисы
- Мстислав Чернов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии, где будет голосовать за номинантов на церемонии вручения Оскар в 2025 году.
- Мстислав Чернов вместе с другими видными деятелями киноиндустрии стал частью Оскаровского сообщества в 2025 году.
- Украинский режиссер создал документальную ленту «20 дней в Мариуполе», которая получила Оскар в категории «Лучший документальный фильм».
- В своей работе режиссер стремится не только создавать фильмы, но и продвигать правду и язык правды через свои работы, получив поддержку миллионов украинцев.
Мстислав Чернов будет голосовать за номинантов на церемонии вручения «Оскар» в 2025 году
Режиссера фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова пригласили стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук.
Он вместе с 487 другими деятелями киноиндустрии получит право голосовать за номинантов на предстоящей 97-й церемонии вручения «Оскар» в 2025 году.
В список новых членов киноакадемии также вошли актеры, кастинг-директора, художники из костюмов, документалисты, продюсеры, гримеры и парикмахеры.
19 из них – лауреаты премии «Оскар» в прошлом. Среди тех, кто получил приглашение: Кэтрин О'Хара, Джессика Альба, Лили Гладстон, Грета Ли и другие.
Режиссер "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов привез в Киев первый украинский Оскар
Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе" добыла в борьбе статуэтку в категории «Лучший документальный фильм» .
Документальную ленту "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.
Министерство культуры и информационной политики поблагодарило авторов фильма за их работу.
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