"Арагорн" Мортенсен представить свій фільм на кінофестивалі у Чернівцях

Голлівудський актор та тричі номінант на "Оскар" Вігго Мортенсен приїхав 16 червня у Чернівці у день відкриття кінофестивалю "Миколайчук OPEN". Його фільм "Мертві не завдають болю" покажуть на церемонії відкриття.
Головні тези:
- Вігго Мортенсен представить свій фільм “Мертві не завдають болю” на кінофестивалі у Чернівцях.
- Фільм розповідає історію кохання під час Громадянської війни у США в 1860-х роках.
- Актор Вігго Мортенсен є тричі номінованим на премію “Оскар” та відомий своєю роллю Арагорна у фільмі “Володар перснів”.
- Мортенсен публічно підтримав Україну, виступивши у футболці з тризубом на кінофестивалі у Глазго.
- Видатна акторка Емма Томпсон прочитала вірш української поетеси Ліни Костенко на одному зі світових заходів та висловила єдність з українським народом.
“Арагорн” приїхав на "Миколайчук OPEN" з новим фільмом
Головною подією першого дня "Миколайчук OPEN" стане фільм Вігго Мортенсена. Він режисер фільму, сценарист та грає у ньому одну з головних ролей.
У світі глядачі встигли подивитися кінострічку лише на декількох кінофестивалях, зокрема у Торонто минулого року. Також фільм вийшов у широкий кінопрокат у декількох країнах світу минулого місяця.
Це вестерн, події якого розгортаються у 1860-х роках у США. На глядача чекає історія кохання під час Громадянської війни.
Голлівудський актор Вігго Мортенсен: що відомо
Вігго Мортенсен — американський актор данського походження, відомий своєю роллю Арагорна у фільмі "Володар перснів". Його тричі номінували на премію "Оскар" у 2008, 2017 та 2019 роках.
Вігго Мортенсен один із тих голлівудських зірок, які публічно підтримали Україну. Нещодавно він записав відео у футболці з тризубом на підтримку України на кінофестивалі у Глазго.
Томпсон читає Костенко
Видатна британська акторка і сценаристка, багаторазова лауреатка премії "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA Емма Томпсон прочитала вірш відомої української поетеси Ліни Костенко. 19 березня письменниці виповнилося 94 роки.
Відео оприлюднили United24.
Я стою з Україною. Я хочу прочитати вірш Ліни Костенко, однієї з ваших найвеличніших, він називається "Крила".
Наприкінці відео Томпсон додала:
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