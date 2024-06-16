"Арагорн" Мортенсен представить свій фільм на кінофестивалі у Чернівцях

Голлівудський актор та тричі номінант на "Оскар" Вігго Мортенсен приїхав 16 червня у Чернівці у день відкриття кінофестивалю "Миколайчук OPEN". Його фільм "Мертві не завдають болю" покажуть на церемонії відкриття.

“Арагорн” приїхав на "Миколайчук OPEN" з новим фільмом

Головною подією першого дня "Миколайчук OPEN" стане фільм Вігго Мортенсена. Він режисер фільму, сценарист та грає у ньому одну з головних ролей.

Мортенсен на кінофестивалі у Чернівцях

Актор сам висловив бажання долучитися до кінофестивалю, оскільки зараз у нього триває тур Європою, де він презентує фільм, повідомив програмний директор кінофестивалю Алекс Малишенко. Поширити

У світі глядачі встигли подивитися кінострічку лише на декількох кінофестивалях, зокрема у Торонто минулого року. Також фільм вийшов у широкий кінопрокат у декількох країнах світу минулого місяця.

«Мертві не завдають болю» — фільм-відкриття Миколайчук OPEN

Це вестерн, події якого розгортаються у 1860-х роках у США. На глядача чекає історія кохання під час Громадянської війни.

Голлівудський актор Вігго Мортенсен: що відомо

Вігго Мортенсен — американський актор данського походження, відомий своєю роллю Арагорна у фільмі "Володар перснів". Його тричі номінували на премію "Оскар" у 2008, 2017 та 2019 роках.

Вігго Мортенсен в ролі Арагорна

Вігго Мортенсен один із тих голлівудських зірок, які публічно підтримали Україну. Нещодавно він записав відео у футболці з тризубом на підтримку України на кінофестивалі у Глазго.

Томпсон читає Костенко

Видатна британська акторка і сценаристка, багаторазова лауреатка премії "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA Емма Томпсон прочитала вірш відомої української поетеси Ліни Костенко. 19 березня письменниці виповнилося 94 роки.

Відео оприлюднили United24.

Я стою з Україною. Я хочу прочитати вірш Ліни Костенко, однієї з ваших найвеличніших, він називається "Крила".

Наприкінці відео Томпсон додала: