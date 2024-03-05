Ірма Вітовська спростувала фейки ЗМІ про завершення її акторської кар'єри

Відома українська акторка Ірма Вітовська присоромила окремі українські медіа, які перекрутили її слова про війну та акторську кар'єру.
Ірма Вітовська відреагувала на брехню журналістів
Новий допис Ірми Вітовської у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм став реакцією на новини окремих українських медіа про те, що вона натякнула на завершення акторської кар'єри.
Зірка наголосила, що це чергова дезінформація, а також закликала шанувальників та професійних журналістів допомогти з розповсюдженням правди.
Що насправді Ірма Вітовська говорила про акторську творчість на тлі війни
Українська акторка прокоментувала статтю “Шедеври українського кіно: 4 фільми з Ірмою Вітовською, які варто побачити”.
Вона також подякувала професіоналам, з якими працювала та мала можливість створювати нові фільми.
Ірма Вітовська також відверто зізналася, що їй важко займатися улюбленою справою, усвідомлюючи, як висока та болюча ціна вільного життя в Україні.
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