Ірма Вітовська спростувала фейки ЗМІ про завершення її акторської кар'єри
Категорія
Культура
Дата публікації

Ірма Вітовська спростувала фейки ЗМІ про завершення її акторської кар'єри

Ірма Вітовська
Джерело:  online.ua

Відома українська акторка Ірма Вітовська присоромила окремі українські медіа, які перекрутили її слова про війну та акторську кар'єру.

Ірма Вітовська відреагувала на брехню журналістів

Новий допис Ірми Вітовської у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм став реакцією на новини окремих українських медіа про те, що вона натякнула на завершення акторської кар'єри.

Зірка наголосила, що це чергова дезінформація, а також закликала шанувальників та професійних журналістів допомогти з розповсюдженням правди.

Нічого я не завершую… Несеться по ЗМІ перекручені мої слова якоюсь інфопомийкою… Прошу розповсюдити правду, а не перекручувати тексти мого оригінального посту. Додаю і цим фото запрошую на фільм. Слова мого посту мають інші змісти і ці відчуття чесні та в більшості з нас. Боже… який треш з нашими деякими ЗМІ… Відсутність читати змісти … Просто жах…

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

Українська акторка

Що насправді Ірма Вітовська говорила про акторську творчість на тлі війни

Українська акторка прокоментувала статтю “Шедеври українського кіно: 4 фільми з Ірмою Вітовською, які варто побачити”.

Шедеври чи не шедеври, то скаже час і відстань в ньому… Але кожна з цих картин має різну задачу і мету.. з ними вони впорались. Люблю кожну з них ( а ще Бабу Прісю з Brama) і інших своїх героїнь, що вийшли вже на екрани і ось незабаром вийдуть… — написала зірка.

Вона також подякувала професіоналам, з якими працювала та мала можливість створювати нові фільми.

Ірма Вітовська також відверто зізналася, що їй важко займатися улюбленою справою, усвідомлюючи, як висока та болюча ціна вільного життя в Україні.

Не знаю, чи колись ще вийду на кіно майданчик… Війна поставила великий знак питання … Чи зможу, чи доживу, чи побачу… А оглядаючись назад, можу сказати, що була щаслива і через час, колись.. гляну на новий світ з цих фільмів. Хай в цьому світі буде Україна. І хай вона буде щаслива та вільна. Вибачте, не опускаю руки. Просто відчуття провини часто, що ти живий, вижив, граєш ще, а хтось в цей момент кладе життя.. Це почуття росте з кожною втратою .. За це і тільки перед тими, хто на краю, я кажу “Вибачте” … Вірю в Перемогу. Навіть, якщо особисто її не побачу. Вона буде і буде нашою!

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

Українська акторка

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці швидко вчаться не тільки кіно знімати, а й воювати — Ірма Вітовська
Українці швидко вчаться не тільки кіно знімати, а й воювати — Ірма Вітовська
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аби впливати на державу, ви маєте бути світоглядні з цією державою — Ірма Вітовська
Аби впливати на державу, ви маєте бути світоглядні з цією державою — Ірма Вітовська
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Якщо народ починає собі додавати особливий внесок у світову культуру, шукайте там фашизм і зародки нацизму — Ірма Вітовська
Якщо народ починає собі додавати особливий внесок у світову культуру, шукайте там фашизм і зародки нацизму — Ірма Вітовська

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?