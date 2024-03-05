Ірма Вітовська спростувала фейки ЗМІ про завершення її акторської кар'єри

Ірма Вітовська відреагувала на брехню журналістів

Новий допис Ірми Вітовської у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм став реакцією на новини окремих українських медіа про те, що вона натякнула на завершення акторської кар'єри.

Зірка наголосила, що це чергова дезінформація, а також закликала шанувальників та професійних журналістів допомогти з розповсюдженням правди.

Нічого я не завершую… Несеться по ЗМІ перекручені мої слова якоюсь інфопомийкою… Прошу розповсюдити правду, а не перекручувати тексти мого оригінального посту. Додаю і цим фото запрошую на фільм. Слова мого посту мають інші змісти і ці відчуття чесні та в більшості з нас. Боже… який треш з нашими деякими ЗМІ… Відсутність читати змісти … Просто жах… Ірма Вітовська Українська акторка

Що насправді Ірма Вітовська говорила про акторську творчість на тлі війни

Українська акторка прокоментувала статтю “Шедеври українського кіно: 4 фільми з Ірмою Вітовською, які варто побачити”.

Шедеври чи не шедеври, то скаже час і відстань в ньому… Але кожна з цих картин має різну задачу і мету.. з ними вони впорались. Люблю кожну з них ( а ще Бабу Прісю з Brama) і інших своїх героїнь, що вийшли вже на екрани і ось незабаром вийдуть… — написала зірка. Поширити

Вона також подякувала професіоналам, з якими працювала та мала можливість створювати нові фільми.

Ірма Вітовська також відверто зізналася, що їй важко займатися улюбленою справою, усвідомлюючи, як висока та болюча ціна вільного життя в Україні.