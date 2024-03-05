Ирма Витовская опровергла фейки СМИ о завершении ее актерской карьеры
Категория
Культура
Дата публикации

Ирма Витовская опровергла фейки СМИ о завершении ее актерской карьеры

Ирма Витовская
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Источник:  online.ua

Известная украинская актриса Ирма Витовская пристыдила отдельные украинские медиа, которые перекрутили ее слова об актерской карьере на фоне войны.

Ирма Витовская отреагировала на ложь журналистов

Новый пост Ирмы Витовской в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм стал реакцией на новости отдельных украинских медиа о том, что она намекнула на завершение актерской карьеры.

Звезда подчеркнула, что это очередная дезинформация, а также призвала поклонников и профессиональных журналистов помочь с распространением правды.

Ничего я не завершаю… Несется по СМИ искаженные мои слова какой-то инфопомойкой… Прошу распространить правду, а не коверкать тексты моего оригинального поста. Добавляю и этим фото приглашаю на фильм. Слова моего поста имеют другие смыслы, и эти ощущения честны и у большинства из нас. Боже… какой треш с нашими некоторыми СМИ… Не умеют читать смыслы… Просто ужас…

Ирма Витовская

Ирма Витовская

Украинская актриса

Что на самом деле Ирма Витовская говорила об актерском творчестве на фоне войны

Украинская актриса прокомментировала статью "Шедевры украинского кино: 4 фильма с Ирмой Витовской, которые стоит увидеть".

Шедевры или не шедевры, скажет время и расстояние в нем… Но каждая из этих картин имеет разную задачу и цель… с ними они справились. Люблю каждую из них (а еще Бабу Присю из Brama) и других своих героинь, которые уже вышли на экраны и вот вскоре выйдут… — написала звезда.

Она также поблагодарила профессионалов, с которыми работала и имела возможность создавать новые фильмы.

Ирма Витовская также откровенно призналась, что ей трудно заниматься любимым делом, осознавая, насколько высока цена свободной жизни в Украине.

Не знаю, выйду ли я когда-нибудь еще на киноплощадку... Война поставила большой вопросительный знак... Смогу ли, доживу или увижу... А оглядываясь назад, могу сказать, что была счастлива и через время, когда-то… взгляну на новый мир из этих фильмов. Пусть в этом мире будет Украина. И пусть она будет счастлива и свободна. Простите, не опускаю руки. Просто чувство вины часто, что ты жив, выжил, играешь еще, а кто-то в этот момент отдает жизнь. Это чувство растет с каждой потерей… За это и только перед теми, кто на краю, я говорю "Простите"... Верю в Победу. Даже если лично ее не увижу. Она будет и будет нашей!

Ирма Витовская

Ирма Витовская

Украинская актриса

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