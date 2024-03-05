Ирма Витовская опровергла фейки СМИ о завершении ее актерской карьеры

Известная украинская актриса Ирма Витовская пристыдила отдельные украинские медиа, которые перекрутили ее слова об актерской карьере на фоне войны.
Ирма Витовская отреагировала на ложь журналистов
Новый пост Ирмы Витовской в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм стал реакцией на новости отдельных украинских медиа о том, что она намекнула на завершение актерской карьеры.
Звезда подчеркнула, что это очередная дезинформация, а также призвала поклонников и профессиональных журналистов помочь с распространением правды.
Что на самом деле Ирма Витовская говорила об актерском творчестве на фоне войны
Украинская актриса прокомментировала статью "Шедевры украинского кино: 4 фильма с Ирмой Витовской, которые стоит увидеть".
Она также поблагодарила профессионалов, с которыми работала и имела возможность создавать новые фильмы.
Ирма Витовская также откровенно призналась, что ей трудно заниматься любимым делом, осознавая, насколько высока цена свободной жизни в Украине.
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