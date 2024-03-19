Оскароносна акторка Емма Томпсон продекламувала поезію Ліни Костенко — відео
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Оскароносна акторка Емма Томпсон продекламувала поезію Ліни Костенко — відео

Томпсон
Джерело:  UNITED24

Британська акторка, зірка картин "Реальна любов", "Моя жахлива няня" та серії фільмів про Гаррі Поттера Емма Томпсон підтримала Україну та прочитала вірш "Крила" Ліни Костенко.

Томпсон читає Костенко

Видатна британська акторка і сценаристка, багаторазова лауреатка премії "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA Емма Томпсон прочитала вірш відомої української поетеси Ліни Костенко. 19 березня письменниці виповнилося 94 роки.

Відео оприлюднили United24.

Я стою з Україною. Я хочу прочитати вірш Ліни Костенко, однієї з ваших найвеличніших, він називається "Крила".

Емма Томпсон

Емма Томпсон

Британська акторка

Наприкінці відео Томпсон додала:

В єдності з Україною і за Україну, я думаю про вас щодня.

Україну підтримали 30 зірок кіно та музики

Серед них — Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons та інші зірки. Зазначимо, що частина з них є амбасадорами UNITED24 — глобальної ініціативи з підтримки України, яка орієнтується на іноземну аудиторію.

Світові знаменитості констатують, що продовжують бути з Україною та їх надихає стійкість українського народу. Вони єднаються задля того, аби весь демократичний світ був у безпеці, а також визнають, що саме Україна зараз є щитом для Заходу.

Виповнюється друга річниця невиправданого вторгнення Росії в Україну. Це було шокуюче, і це продовжує бути таким кожного дня... Все ще надихає стійкість України, як і два роки тому. Україна захищає не лише себе, а захищає Європу та Захід загалом. Бо якщо військовому злочинцю Путіну вдасться незаконне й аморальне вторгнення в Україну, жодна країна не буде в безпеці, — можна почути у ролику.

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