Амбасадори UNITED24 записали звернення до українців — відео

Світові зірки звернулися зі словами підтримки до громадян України у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії.
Україну підтримали 30 зірок кіно та музики
Серед них — Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons та інші зірки. Зазначимо, що частина з них є амбасадорами UNITED24 — глобальної ініціативи з підтримки України, яка орієнтується на іноземну аудиторію.
Світові знаменитості констатують, що продовжують бути з Україною та їх надихає стійкість українського народу. Вони єднаються задля того, аби весь демократичний світ був у безпеці, а також визнають, що саме Україна зараз є щитом для Заходу.
Крім того, серед різних голосів звучить думка, що цей рік повинен бути вирішальним. І саме права людини та прагнення до свободи мають перемогти:
Ми вас підтримуємо. Ми бачимо, що ваша боротьба — це боротьба за свободу в усьому світі.
Всесвітньовідомі діячі культури заспівали “Щедрика”
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував щемливе відео, на якому світові зірки-амбасадори UNITED24 виконують для громадян України всесвітньовідомий "Щедрик".
Щедрик – відомий на весь світ, і сьогодні його виконують партнери UNITED24 на підтримку України. Зараз це важливо, як ніколи. Дякую, – написав Федоров.
До відеопривітання долучилися такі зірки як:
канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник;
американський актор Марк Гемілл;
американський актор Міша Коллінз;
американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер;
американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер;
українська тенісистка Еліна Світоліна;
шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес;
британський актор Марк Стронг.
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