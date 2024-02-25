Амбасадори UNITED24 записали звернення до українців — відео
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Культура
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Амбасадори UNITED24 записали звернення до українців — відео

Imagine Dragons
Джерело:  UNITED24

Світові зірки звернулися зі словами підтримки до громадян України у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Україну підтримали 30 зірок кіно та музики

Серед них — Роберт Де Ніро, Катрін Денев, Imagine Dragons та інші зірки. Зазначимо, що частина з них є амбасадорами UNITED24 — глобальної ініціативи з підтримки України, яка орієнтується на іноземну аудиторію.

Світові знаменитості констатують, що продовжують бути з Україною та їх надихає стійкість українського народу. Вони єднаються задля того, аби весь демократичний світ був у безпеці, а також визнають, що саме Україна зараз є щитом для Заходу.

Виповнюється друга річниця невиправданого вторгнення Росії в Україну. Це було шокуюче, і це продовжує бути таким кожного дня... Все ще надихає стійкість України, як і два роки тому. Україна захищає не лише себе, а захищає Європу та Захід загалом. Бо якщо військовому злочинцю Путіну вдасться незаконне й аморальне вторгнення в Україну, жодна країна не буде в безпеці, – можна почути у ролику.

Крім того, серед різних голосів звучить думка, що цей рік повинен бути вирішальним. І саме права людини та прагнення до свободи мають перемогти:

Ми вас підтримуємо. Ми бачимо, що ваша боротьба — це боротьба за свободу в усьому світі.

Всесвітньовідомі діячі культури заспівали “Щедрика”

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров опублікував щемливе відео, на якому світові зірки-амбасадори UNITED24 виконують для громадян України всесвітньовідомий "Щедрик".

Щедрик – відомий на весь світ, і сьогодні його виконують партнери UNITED24 на підтримку України. Зараз це важливо, як ніколи. Дякую, – написав Федоров.

До відеопривітання долучилися такі зірки як:

  • канадська акторка, зірка фільмів і серіалів, режисерка та продюсерка Кетрін Винник;

  • американський актор Марк Гемілл;

  • американський актор Міша Коллінз;

  • американський актор, сценарист, кінопродюсер та режисер Лієв Шрайбер;

  • американський історик та письменник, професор Єльського університету Тімоті Снайдер;

  • українська тенісистка Еліна Світоліна;

  • шеф-кухар, засновник благодійної організації World Central Kitchen та викладач Гарвардського університету Хосе Андрес;

  • британський актор Марк Стронг.

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