Амбассадоры UNITED24 записали обращение к украинцам — видео

Мировые звезды обратились со словами поддержки граждан Украины во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.
Украину поддержали 30 звезд кино и музыки
Среди них – Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons и другие звезды. Отметим, что часть из них являются посольствами UNITED24 — глобальной инициативы по поддержке Украины, ориентирующейся на иностранную аудиторию.
Мировые знаменитости констатируют, что продолжают быть с Украиной и вдохновляет их устойчивость украинского народа. Они объединяются для того, чтобы весь демократический мир был в безопасности, а также признают, что именно Украина сейчас щит для Запада.
Кроме того, среди разных голосов звучит мнение, что этот год должен быть решающим. И именно права человека и стремление к свободе должны победить:
Мы вас поддерживаем. Мы видим, что ваша борьба – это борьба за свободу во всем мире.
Всемирно известные деятели культуры спели "Щедрика"
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал щемящее видео, на котором мировые звезды-посла UNITED24 исполняют для граждан Украины всемирно известный "Щедрик".
Щедрик – известен во всем мире, и сегодня его выполняют партнеры UNITED24 в поддержку Украины. Сейчас это важно как никогда. Спасибо, – написал Федоров.
К видеопоздравлениям присоединились такие звезды как:
канадская актриса, звезда фильмов и сериалов, режиссер и продюсер Кэтрин Винник;
американский актер Марк Гэмилл;
американский актер Миша Коллинз;
американский актер, сценарист, кинопродюсер и режиссер Лиев Шрайбер;
американский историк и писатель, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер;
украинская теннисистка Элина Свитолина;
шеф-повар, основатель благотворительной организации World Central Kitchen и преподаватель Гарвардского университета Хосе Андрес;
британский актер Марк Стронг.
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