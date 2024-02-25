Амбассадоры UNITED24 записали обращение к украинцам — видео

Украину поддержали 30 звезд кино и музыки

Среди них – Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons и другие звезды. Отметим, что часть из них являются посольствами UNITED24 — глобальной инициативы по поддержке Украины, ориентирующейся на иностранную аудиторию.

Мировые знаменитости констатируют, что продолжают быть с Украиной и вдохновляет их устойчивость украинского народа. Они объединяются для того, чтобы весь демократический мир был в безопасности, а также признают, что именно Украина сейчас щит для Запада.

Исполняется вторая годовщина неоправданного вторжения России в Украину. Это было шокирующим, и это продолжает быть таким каждый день... Все еще вдохновляет устойчивость Украины, как и два года назад. Украина защищает не только себя, но защищает Европу и Запад в целом. Потому что если военному преступнику Путину удастся незаконное и безнравственное вторжение в Украину, ни одна страна не будет в безопасности – можно услышать в ролике. Поделиться

Кроме того, среди разных голосов звучит мнение, что этот год должен быть решающим. И именно права человека и стремление к свободе должны победить:

Мы вас поддерживаем. Мы видим, что ваша борьба – это борьба за свободу во всем мире.

Всемирно известные деятели культуры спели "Щедрика"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал щемящее видео, на котором мировые звезды-посла UNITED24 исполняют для граждан Украины всемирно известный "Щедрик".

Щедрик – известен во всем мире, и сегодня его выполняют партнеры UNITED24 в поддержку Украины. Сейчас это важно как никогда. Спасибо, – написал Федоров.

К видеопоздравлениям присоединились такие звезды как: