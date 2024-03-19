Оскароносная актриса Эмма Томпсон продекламировала поэзию Лины Костенко — видео
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Оскароносная актриса Эмма Томпсон продекламировала поэзию Лины Костенко — видео

Томпсон
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Источник:  UNITED24

Британская актриса, звезда картин "Реальная любовь", "Моя ужасная няня" и серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Томпсон поддержала Украину и прочла стихотворение "Крылья" Лины Костенко.

Томпсон читает Костенко

Выдающаяся британская актриса и сценаристка, многократная лауреатка премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон прочла стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко. 19 марта писательнице исполнилось 94 года.

Видео обнародовали United24.

Я стою с Украиной. Я хочу прочитать стихотворение Лины Костенко, одной из ваших величайших, он называется "Крылья".

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон

Британская актриса

В конце видео Томпсон добавила:

В единстве с Украиной, думаю о вас каждый день.

Украину поддержали 30 звезд кино и музыки

Среди них — Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons и другие звезды. Отметим, что часть из них являются посольствами UNITED24 — глобальной инициативы по поддержке Украины, ориентирующейся на иностранную аудиторию.

Мировые знаменитости констатируют, что продолжают быть с Украиной и вдохновляет их устойчивость украинского народа. Они объединяются для того, чтобы весь демократический мир был в безопасности, а также признают, что именно Украина сейчас щит для Запада.

Исполняется вторая годовщина неоправданного вторжения России в Украину. Это было шокирующим, и это продолжает быть таким каждый день... Все еще вдохновляет устойчивость Украины, как и два года назад. Украина защищает не только себя, но защищает Европу и Запад в целом. Поскольку если военному преступнику Путину удастся незаконное и безнравственное вторжение в Украину, ни одна страна не будет в безопасности, — можно услышать в ролике.

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