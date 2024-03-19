Оскароносная актриса Эмма Томпсон продекламировала поэзию Лины Костенко — видео

Британская актриса, звезда картин "Реальная любовь", "Моя ужасная няня" и серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Томпсон поддержала Украину и прочла стихотворение "Крылья" Лины Костенко.
Томпсон читает Костенко
Выдающаяся британская актриса и сценаристка, многократная лауреатка премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон прочла стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко. 19 марта писательнице исполнилось 94 года.
Видео обнародовали United24.
В конце видео Томпсон добавила:
Украину поддержали 30 звезд кино и музыки
Среди них — Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons и другие звезды. Отметим, что часть из них являются посольствами UNITED24 — глобальной инициативы по поддержке Украины, ориентирующейся на иностранную аудиторию.
Мировые знаменитости констатируют, что продолжают быть с Украиной и вдохновляет их устойчивость украинского народа. Они объединяются для того, чтобы весь демократический мир был в безопасности, а также признают, что именно Украина сейчас щит для Запада.
Исполняется вторая годовщина неоправданного вторжения России в Украину. Это было шокирующим, и это продолжает быть таким каждый день... Все еще вдохновляет устойчивость Украины, как и два года назад. Украина защищает не только себя, но защищает Европу и Запад в целом. Поскольку если военному преступнику Путину удастся незаконное и безнравственное вторжение в Украину, ни одна страна не будет в безопасности, — можно услышать в ролике.
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