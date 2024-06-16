"Арагорн" Мортенсен представит свой фильм на кинофестивале в Черновцах

Голливудский актер и трижды номинант на Оскар Вигго Мортенсен приехал 16 июня в Черновцы в день открытия кинофестиваля "Миколайчук OPEN". Его фильм "Мертвые не причиняют боли" покажут на церемонии открытия.
Главные тезисы
- Голливудский актер и трижды номинант на Оскар Вигго Мортенсен представит свой фильм на кинофестивале в Черновцах.
- Фильм “Мертвые не причиняют боли” расскажет историю любви во время Гражданской войны в США в 1860-х годах.
- Вигго Мортенсен известен своей ролью Арагорна в фильме “Властелин колец" и публично поддержал Украину.
- Стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко прочитала выдающаяся актриса Эмма Томпсон.
"Арагорн" приехал на "Миколайчук OPEN" с новым фильмом
Главным событием первого дня "Миколайчук OPEN" станет фильм Вигго Мортенсена. Он режиссер фильма, сценарист и играет в нем одну из главных ролей.
В мире зрители успели посмотреть киноленту только на нескольких кинофестивалях, в том числе в Торонто в прошлом году. Также фильм вышел в широкий кинопрокат в нескольких странах мира в прошлом месяце.
Это вестерн, события которого разворачиваются в 1860-х годах в США. Зрителя ждет история любви во время Гражданской войны.
Голливудский актер Вигго Мортенсен: что известно
Вигго Мортенсен — американский актер датского происхождения, известный своей ролью Арагорна в фильме "Властелин колец". Его трижды номинировали на премию "Оскар" в 2008, 2017 и 2019 годах.
Вигго Мортенсен одна из тех голливудских звезд, которые публично поддержали Украину. Недавно он записал видео в футболке с трезубцем в поддержку Украины на кинофестивале в Глазго.
Томпсон читает Костенко
Выдающаяся британская актриса и сценаристка, многократная лауреатка премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон прочла стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко. 19 марта писательнице исполнилось 94 года.
Видео обнародовали United24.
Я стою с Украиной. Я хочу прочитать стихотворение Лины Костенко, одной из ваших величайших, он называется "Крылья".
В конце видео Томпсон добавила:
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