"Арагорн" Мортенсен представит свой фильм на кинофестивале в Черновцах

Голливудский актер и трижды номинант на Оскар Вигго Мортенсен приехал 16 июня в Черновцы в день открытия кинофестиваля "Миколайчук OPEN". Его фильм "Мертвые не причиняют боли" покажут на церемонии открытия.

"Арагорн" приехал на "Миколайчук OPEN" с новым фильмом

Главным событием первого дня "Миколайчук OPEN" станет фильм Вигго Мортенсена. Он режиссер фильма, сценарист и играет в нем одну из главных ролей.

Мортенсен на кинофестивале в Черновцах

Актер сам выразил желание приобщиться к кинофестивалю, поскольку сейчас у него продолжается тур по Европе, где он презентует фильм, сообщил программный директор кинофестиваля Алекс Малышенко. Поделиться

В мире зрители успели посмотреть киноленту только на нескольких кинофестивалях, в том числе в Торонто в прошлом году. Также фильм вышел в широкий кинопрокат в нескольких странах мира в прошлом месяце.

«Мертвые не причиняют боли» — фильм-открытие Миколайчук OPEN

Это вестерн, события которого разворачиваются в 1860-х годах в США. Зрителя ждет история любви во время Гражданской войны.

Голливудский актер Вигго Мортенсен: что известно

Вигго Мортенсен — американский актер датского происхождения, известный своей ролью Арагорна в фильме "Властелин колец". Его трижды номинировали на премию "Оскар" в 2008, 2017 и 2019 годах.

Вигго Мортенсен в роли Арагорна

Вигго Мортенсен одна из тех голливудских звезд, которые публично поддержали Украину. Недавно он записал видео в футболке с трезубцем в поддержку Украины на кинофестивале в Глазго.

Томпсон читает Костенко

Выдающаяся британская актриса и сценаристка, многократная лауреатка премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон прочла стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко. 19 марта писательнице исполнилось 94 года.

Видео обнародовали United24.

Я стою с Украиной. Я хочу прочитать стихотворение Лины Костенко, одной из ваших величайших, он называется "Крылья".

В конце видео Томпсон добавила: