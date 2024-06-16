"Арагорн" Мортенсен представит свой фильм на кинофестивале в Черновцах
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"Арагорн" Мортенсен представит свой фильм на кинофестивале в Черновцах

Мортенсен
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Источник:  Суспільне. Культура

Голливудский актер и трижды номинант на Оскар Вигго Мортенсен приехал 16 июня в Черновцы в день открытия кинофестиваля "Миколайчук OPEN". Его фильм "Мертвые не причиняют боли" покажут на церемонии открытия.

Главные тезисы

  • Голливудский актер и трижды номинант на Оскар Вигго Мортенсен представит свой фильм на кинофестивале в Черновцах.
  • Фильм “Мертвые не причиняют боли” расскажет историю любви во время Гражданской войны в США в 1860-х годах.
  • Вигго Мортенсен известен своей ролью Арагорна в фильме “Властелин колец" и публично поддержал Украину.
  • Стихотворение украинской поэтессы Лины Костенко прочитала выдающаяся актриса Эмма Томпсон.

"Арагорн" приехал на "Миколайчук OPEN" с новым фильмом

Главным событием первого дня "Миколайчук OPEN" станет фильм Вигго Мортенсена. Он режиссер фильма, сценарист и играет в нем одну из главных ролей.

Мортенсен на кинофестивале в Черновцах

Актер сам выразил желание приобщиться к кинофестивалю, поскольку сейчас у него продолжается тур по Европе, где он презентует фильм, сообщил программный директор кинофестиваля Алекс Малышенко.

В мире зрители успели посмотреть киноленту только на нескольких кинофестивалях, в том числе в Торонто в прошлом году. Также фильм вышел в широкий кинопрокат в нескольких странах мира в прошлом месяце.

«Мертвые не причиняют боли» — фильм-открытие Миколайчук OPEN

Это вестерн, события которого разворачиваются в 1860-х годах в США. Зрителя ждет история любви во время Гражданской войны.

Голливудский актер Вигго Мортенсен: что известно

Вигго Мортенсен — американский актер датского происхождения, известный своей ролью Арагорна в фильме "Властелин колец". Его трижды номинировали на премию "Оскар" в 2008, 2017 и 2019 годах.

Вигго Мортенсен в роли Арагорна

Вигго Мортенсен одна из тех голливудских звезд, которые публично поддержали Украину. Недавно он записал видео в футболке с трезубцем в поддержку Украины на кинофестивале в Глазго.

Томпсон читает Костенко

Выдающаяся британская актриса и сценаристка, многократная лауреатка премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA Эмма Томпсон прочла стихотворение известной украинской поэтессы Лины Костенко. 19 марта писательнице исполнилось 94 года.

Видео обнародовали United24.

Я стою с Украиной. Я хочу прочитать стихотворение Лины Костенко, одной из ваших величайших, он называется "Крылья".

В конце видео Томпсон добавила:

В единстве с Украиной и Украиной, я думаю о вас каждый день.

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